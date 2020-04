Menteri Kesehatan: COVID-19 Di Iran Akan Segera Berubah 

IslamTimes- "Karena kemajuan dalam kemampuan diagnosis kami, kami telah mampu mengidentifikasi lebih banyak kasus COVID-19 di negara ini," kata Saeed Namaki Kamis malam.

Menteri Kesehatan Iran telah mengumumkan bahwa situasi negara itu di panggung dunia sehubungan dengan penanggulangan wabah koronavirus akan "berubah" dalam beberapa hari mendatang.Namaki membuat komentar saat berbicara di sela-sela konferensi video dengan pejabat Kantor Regional Mediterania Timur Organisasi Kesehatan Dunia."Karena kemajuan dalam kemampuan diagnosis kami, kami telah mampu mengidentifikasi lebih banyak kasus COVID-19 di negara ini," kata Saeed Namaki Kamis malam.“Tanda-tanda pemulihan mereka akan bermunculan di hari-hari berikutnya; ini akan sepenuhnya mengubah situasi Iran di panggung dunia, "tambahnya.Dalam pertemuan itu, para pejabat WHO memuji inisiatif anti-coronavirus Iran, yang dikenal sebagai "mobilisasi nasional melawan virus corona", dan menyerukan penerapan pengalaman Iran di wilayah Mediterania Timur.Dalam sambutannya pada hari Kamis, Namaki mengatakan bahwa lebih dari 90 persen populasi target inisiatif telah "tertutup".Berbicara di sela-sela pertemuan dengan pejabat WHO, Namaki menekankan bahwa "situasi positif" Iran di antara negara-negara di kawasan Mediterania timur adalah karena kerja sama publik.Menteri kesehatan menambahkan bahwa Iran belum sepenuhnya mengendalikan penyakit ini dan bahwa pembatasan jarak sosial yang diberlakukan di seluruh negara akan diperpanjang seperti yang direncanakan sampai minggu depan.Menurut Juru Bicara Kementerian Kesehatan Iran Kianoush Jahanpour, jumlah total kasus virus korona yang dikonfirmasi telah mencapai 53.183 8 pada hari Jumat, dengan jumlah kematian total 3.294 dan 17.935 pulih.Namun peringkat negara dalam jumlah kasus yang dikonfirmasi telah turun dari tempat kedua ke ketujuh dalam sebulan terakhir.Sanksi AS telah menghambat perjuangan Iran melawan penyakit yang menyebar cepat di tengah kegagalan PBB untuk mendorong pencabutan sanksi AS.(IT/TGM)