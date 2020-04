AS Catat Rekor Kematian Akibat Covid-19 dalam Sehari

Islam Times Amerika Serikat mencatat lonjakan 1.480 kematian akibat virus korona (covid-19) dalam kurun waktu sehari hingga Jumat 3 April malam.

Tambahan data tersebut menjadikan jumlah korban covid-19 di AS hingga Sabtu 4 April 2020 melampaui 7.100.Menurut data terbaru Universitas Johns Hopkins, dikutip dari laman CGTN, total kasus covid-19 di AS kini telah melewati 277 ribu. Sementara pasien sembuhnya jauh lebih banyak dari kematian, yakni 9.823 berbanding 7.152.Negara bagian New York masih menjadi episentrum penyebaran covid-19 di AS, dengan lebih dari 100 ribu kasus dan 3.200 kematian.Sementara itu, Donald Trump mengumumkan bahwa Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) telah mengeluarkan panduan baru, salah satunya meminta semua warga AS mengenakan masker selama pandemi covid-19.Namun Trump menegaskan dirinya tidak akan mengenakan masker saat bekerja di Gedung Putih. Trump menyebut panduan CDC tersebut bersifat sukarela."Anda tidak harus melakukannya. Saya memilih untuk tidak melakukannya. Sebagian orang ingin melakukannya, dan itu boleh-boleh saja," ujar Trump.Saat ditanya mengapa tidak mau mengenakan masker, Trump menjawab: "Saya tidak mau melakukan itu saat sedang duduk di Oval Office, saat sedang duduk di balik meja luar biasa tersebut."Sejauh ini, otoritas kesehatan AS mengatakan bahwa hanya orang sakit atau yang merawat pasien covid-19 yang sebaiknya mengenakan masker. Namun sejumlah studi terbaru menunjukkan bahwa menutup wajah juga merupakan hal penting untuk mencegah penularan virus. [It/Medcom]