Prof Universitas Colombia: Trump Bicara Negosiasi, Tapi Tebar Berbagai Ancaman

Islam Times - Profesor Ilmu Politik di Universitas Colombia Robert Y. Shapiro mengatakan, awal baru untuk diplomasi adalah solusi terbaik untuk mengurangi ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat.

Disebutkannya, kembalinya Washington ke kesepakatan nuklir 2015 merupakan pilihan terbaik.Dalam sebuah wawancara dengan Iranian Labour News Agency (ILNA) yang diterbitkan pada Sabtu, 04/04/20, Shapiro mengatakan bahwa AS harus kembali ke perjanjian untuk mulai menangani masalah yang terkait dengan itu. Namun, kata Shapiro, hal itu menuntut pemerintahan Trump untuk mengubah pendekatannya atau presiden baru berkuasa."Trump dan pemerintah AS terus-menerus berbicara tentang negosiasi, tetapi setiap hari mereka menebarkan berbagai ancaman terhadap Iran sehingga Tehran mengurangi kewajibannya dalam menanggapi ancaman-ancaman ini," katanya.Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik AS dari perjanjian nuklir 2015 yang telah disegel Tehran dengan 5 + 1 negara, dan menjatuhkan sanksi paling berat terhadap Republik Islam di bawah kebijakan tekanan maksimum.Menanggapi langkah ini, pada 8 Mei 2019, Iran mengumumkan bahwa "kesabaran strategisnya" telah berakhir dan mulai secara bertahap mengurangi komitmennya kepada JCPOA pada interval dua bulanan. Pada saat itu Iran mengumumkan jika pihak-pihak Eropa dalam kesepakatan mengambil langkah konkret untuk melindungi ekonomi Iran dari sanksi AS akan membatalkan keputusannya.Namun, melihat tidak ada tindakan Eropa, pada 5 Januari Iran mengambil langkah terakhir dan yang terakhir dengan menghilangkan semua batasan pada kegiatan nuklirnya.Langkah-langkah Iran itu didasarkan pada paragraf 36 JCPOA yang “memungkinkan satu pihak, dalam keadaan tertentu, untuk berhenti mematuhi kesepakatan jika pihak lain tidak patuh.”Meskipun mengambil langkah terakhir, Iran telah mengingatkan Eropa untuk memenuhi komitmen mereka agar perjanjian tetap hidup. [IT/Onh]