CENTCOM Konfirmasi Pengerahan Rudal Patriot Baru ke Irak

Patriot missile system.jpg

Islam Times - Komando Sentral AS (CENTCOM) telah mengkonfirmasi penyebaran sistem rudal Patriot baru ke Irak di tengah seruan untuk penarikan pasukan Amerika dari negara Arab itu.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (2/4), Bill Urban, juru bicara CENTCOM mengkonfirmasi penempatan itu, mengatakan militer AS tidak akan memberikan pembaruan status lebih lanjut tentang pergerakan sistem rudal Patriot yang sedang berlangsung ke Irak untuk alasan keamanan."Militer AS terus mengoordinasikan upaya tersebut dengan para mitra Iraknya," katanya, seraya menambahkan, "Pemerintah Irak sangat menyadari kebutuhan kita bersama untuk perlindungan pertahanan udara para anggota layanan di Irak".Juga, juru bicara Pentagon Komandan Sean Robertson mengatakan pada hari Kamis (3/4) bahwa "untuk alasan keamanan operasional, kami tidak memberikan pembaruan status ketika sistem-sistem itu online."Pengerahan itu dilakukan karena Irak telah menyerukan penarikan segera semua pasukan asing dari negara itu.Karim Alawi, anggota komite keamanan dan pertahanan parlemen Irak, mengutuk keras penerapan sistem rudal Patriot di pangkalan-pangkalan yang menampung pasukan AS di Irak sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara Arab, mendesak pejabat senior pemerintah untuk merinci setiap perjanjian yang berkaitan dengan langkah AS.Dia mencatat, “Menurut informasi yang tersedia, rudal Patriot buatan AS dipasang di tiga pangkalan militer tempat pasukan Amerika ditempatkan. Ini bertentangan dengan kedaulatan Irak. "[IT/r]