Iran: Langkah AS di Irak Membahayakan Perdamaian Dan Stabilitas Regional 

Iran telah menegaskan kembali sikapnya terhadap kehadiran ilegal Amerika Serikat di Irak, dengan mengatakan bahwa gerakan teroris AS baru-baru ini membahayakan perdamaian dan stabilitas Irak dan seluruh wilayah."Langkah-langkah AS baru-baru ini dapat dianggap berbahaya bagi kami dan seluruh wilayah, dan menimbulkan ancaman yang jauh lebih besar bagi perdamaian dan stabilitas regional," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi, Senin."Kami menganggap langkah AS memperkeruh situasi wilayah itu, dan kami berharap Washington akhirnya akan mengikuti tuntutan rakyat Irak dan meninggalkan negara itu," tambahnya.Komentar Mousavi datang ketika AS telah meningkatkan gerakan militernya di Irak. Menurut laporan, AS telah mengerahkan baterai rudal Patriot di Irak."Gerakan AS [di Irak] menentang tuntutan negara dan parlemen Irak dan itu juga merupakan pelanggaran nyata terhadap kedaulatan negara," tambah Mousavi.Mengacu pada klaim pejabat AS bahwa jika sesuatu terjadi di Irak terhadap mereka, AS akan mengambil tindakan terhadap Republik Islam, ungkap Mousavi, “Apa yang sedang terjadi di Irak adalah urusan internal mereka dan terkait dengan negara, pemerintah, dan kelompok perlawanan. ""Jika ada ancaman terhadap mereka, rakyat Irak sendiri akan memberikan tanggapan tegas," tegasnya.Delapan kelompok Gerakan Perlawanan Irak dalam pernyataan bersama pada hari Sabtu mengatakan bahwa pasukan militer AS di Irak dianggap sebagai 'penjajah' dan mengumumkan bahwa mereka akan mengubah Irak menjadi neraka bagi penjajah.(IT/TGM)