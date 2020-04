Iran: Perilaku Intimidasi AS Lebih Terlihat Di Tengah Covid-19

IslamTimes- "Ada kemajuan mengenai INSTEX tetapi ini tidak cukup," kata Rabiei. "Negara-negara Eropa harus mengambil lebih banyak langkah untuk memenuhi komitmen mereka."

Juru bicara pemerintah Iran mengatakan bahwa Washington telah menunjukkan lebih banyak perilaku intimidasi selama pandemi COVID-19."Penindasan Amerika Serikat semakin terlihat selama era wabah koronavirus dan pemerintah AS tidak memperhatikan kebijakan etis," kata Ali Rabiei pada hari Senin dalam sebuah presser yang diadakan melalui konferensi video.Pernyataan itu datang karena AS telah menolak untuk mencabut sanksi ilegal terhadap Iran bahkan di tengah pandemi meskipun ada panggilan dari banyak negara dan badan internasional. Sementara itu, para penandatangan JCPOA Eropa, yang telah berjanji untuk mengamankan kepentingan ekonomi Iran setelah AS menarik diri dari kesepakatan, baru-baru ini mengumumkan penyelesaian transaksi pertama saluran keuangan, yang dijuluki INSTEX, yang bertujuan untuk memudahkan perdagangan dengan Iran dengan membuang Sanksi AS."Ada kemajuan mengenai INSTEX tetapi ini tidak cukup," kata Rabiei. "Negara-negara Eropa harus mengambil lebih banyak langkah untuk memenuhi komitmen mereka."Dia juga menunjuk status permintaan pinjaman Iran dari Dana Moneter Internasional, dengan mengatakan, "Kami belum menerima tanggapan negatif resmi dari badan tersebut."Iran telah meminta pinjaman $ 5 miliar dari IMF untuk membiayai perang melawan wabah COVID-19 di negara itu tetapi badan internasional belum mengkonfirmasi permintaan Iran.Iran adalah salah satu negara yang paling terpukul oleh virus dengan lebih dari 60.000 infeksi dan di atas 3.700 kematian pada hari Senin.(IT/TGM)