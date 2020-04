Rouhani: Negara-Negara Sahabat Harus Menekan AS untuk Mencabut Sanksi Iran di Tengah Pandemi

Hassan Rouhani and Emmanuel Macron.jpg

IslamTimes - Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan negara-negara sahabat harus memberikan tekanan pada Amerika Serikat untuk mencabut sanksi "kejam dan sepihak" terhadap Tehran pada kondisi saat ini dimana Republik Islam sedang memerangi pandemi virus korona baru yang mematikan.

Dalam sebuah kontak telepon dengan mitranya dari Prancis, Emmanuel Macron, pada hari Senin (6/4), presiden Iran menekankan bahwa lebih sulit bagi Iran dibandingkan dengan negara-negara lain untuk memerangi virus corona ketika berada di bawah sanksi AS."Pemerintah AS tidak hanya melanggar peraturan internasional dengan menjatuhkan sanksi ilegal terhadap Iran, tetapi juga melanggar peraturan kesehatan yang diratifikasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada 2005 melalui langkah-langkahnya dalam kondisi saat ini," kata Rouhani.Presiden Iran sekali lagi menyatakan kesiapan negara itu untuk kembali memenuhi kepatuhan penuh dengan komitmennya berdasarkan perjanjian nuklir, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), ia meraih kekuatan dunia utama pada tahun 2015 hanya jika semua sanksi terhadap negara tersebut dihapus."Penghapusan sanksi dan pemenuhan komitmennya oleh Eropa adalah suatu keharusan, yang telah menjadi lebih signifikan pada situasi spesifik saat ini," kata presiden Iran.Amerika Serikat menerapkan kembali sanksi terhadap Iran pada Mei 2018 setelah meninggalkan perjanjian nuklir yang didukung PBB dengan Republik Islam dan lima negara besar lainnya - Inggris, Prancis, Rusia, Cina plus Jerman.Sejak itu, Washington telah mengikat negara-negara lain untuk mengikuti dan meningkatkan tekanan terhadap Iran atau menghadapi hukuman.Amerika Serikat telah menolak untuk mencabut sanksi terhadap Iran dan bahkan memperketatnya beberapa kali dalam beberapa pekan terakhir, sehingga hampir tidak mungkin bagi Republik Islam untuk mengakses obat-obatan yang menyelamatkan jiwa dan peralatan medis yang diperlukan dalam perang melawan pandemi coronavirus baru yang mematikan.Iran mengatakan sanksi AS sepihak telah secara serius menghambat perjuangannya melawan pandemi.Menyajikan pembaruan terbaru pada hari Senin, juru bicara Kementerian Kesehatan Iran Kianoush Jahanpour melaporkan 2.274 infeksi baru dan 136 kematian lainnya akibat virus selama 24 jam terakhir.Secara total, 60.500 orang Iran telah dites positif COVID-19 sementara 3.739 telah meninggal, dia menunjukkan, menambahkan bahwa 24.236 pasien telah sepenuhnya pulih sejauh ini.Di tempat lain dalam sambutannya, presiden Iran menyambut inisiatif oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk mengumumkan gencatan senjata global di tengah pandemi coronavirus, yang menyatakan harapan bahwa itu juga akan mencakup perang ekonomi terhadap Iran.Ketua PBB pada hari Jumat memperbarui seruannya untuk gencatan senjata global, mendesak semua pihak yang terlibat konflik untuk meletakkan senjata dan mengizinkan negara-negara yang dilanda perang untuk memerangi pandemi coronavirus."Yang terburuk belum datang," kata Guterres, merujuk pada negara-negara yang dilanda pertempuran seperti Suriah, Libya, dan Yaman, sambil menambahkan, "Badai COVID-19 sekarang datang ke semua teater konflik ini."Rouhani juga menggambarkan sebagai langkah-langkah awal yang "positif tetapi tidak cukup" telah diambil untuk mengimplementasikan INSTEX, sebuah mekanisme perdagangan yang dibentuk oleh Inggris, Prancis dan Jerman pada tahun 2019 untuk melindungi perusahaan yang melakukan bisnis dengan Iran dari sanksi Washington.Dia menekankan bahwa mekanismenya tidak hanya terbatas pada peralatan medis dan makanan, tetapi juga harus dilaksanakan dengan cara yang memungkinkan Iran untuk "menggunakannya untuk memenuhi semua persyaratan negara kita."Tiga penandatangan Eropa untuk JCPOA meluncurkan mekanisme pembayaran non-dolar langsung yang lama ditunggu-tunggu dimaksudkan untuk menjaga hubungan dagang mereka dengan Tehran setelah penarikan AS dari perjanjian nuklir dan dalam menghadapi sanksi "terberat" yang dikenakan oleh Amerika Serikat. melawan Republik Islam.[IT/r]