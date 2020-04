Dewan Kota: New York Mempertimbangkan Kuburan Massal di Taman untuk Para Korban COVID-19

Temporary morgue set up outside the office of the chief medical examiner in New York City.jpg

IslamTimes - Ketua komite kesehatan Dewan Kota New York mengatakan pada hari Senin (6/4) bahwa para pejabat sedang mempertimbangkan untuk sementara mengubur orang-orang yang meninggal akibat virus corona di taman-taman lokal.

Dalam serangkaian tweet, Anggota Dewan Kota New York, Mark Levine mengatakan bahwa parit akan digali untuk menampung 10 peti mati dalam satu barisan. Pemakaman hanya akan bersifat sementara, katanya, meskipun dia mengakui beratnya situasi."Sebentar lagi kita akan mulai interaksi sementara’," tulis Levine. "Ini kemungkinan akan dilakukan dengan menggunakan taman NYC untuk penguburan (ya Anda membacanya kan). Parit akan digali untuk 10 peti mati dalam satu barisan. ”“Ini akan dilakukan dengan cara yang bermartabat, tertib - dan sementara. Tapi itu akan sulit bagi NYers untuk mengambil. "Levine mengatakan tujuan pemakaman sementara itu adalah "untuk menghindari pemandangan seperti di Italia, di mana militer dipaksa untuk mengumpulkan mayat dari gereja dan bahkan dari jalanan."Walikota Kota New York, Bill de Blasio (D) mengatakan kota itu belum memutuskan untuk bergerak maju dengan pemakaman semacam itu, tetapi mencatat bahwa kota itu masih menjadi pilihan karena kamar mayat dan rumah duka berjuang untuk bersaing dengan meningkatnya jumlah kematian."Jika kita perlu melakukan pemakaman sementara untuk dapat mengatasi ini untuk melewati krisis dan kemudian bekerja dengan masing-masing keluarga pada pengaturan yang sesuai, kita memiliki kemampuan untuk melakukan itu," kata de Blasio kepada wartawan pada konferensi pers pada hari Senin.Gubernur New York Andrew Cuomo (D) menyatakan kaget pada hari Senin ketika ditanya apakah dia telah mendengar tentang rencana untuk penguburan mayat sementara di taman."Saya telah mendengar banyak desas-desus liar, tetapi saya belum mendengar apa-apa tentang kota yang hendak mengubur orang di taman," katanya kepada wartawan di briefing harian. “Saya tidak tahu ada masalah. Saya belum pernah mendengar ada masalah. "[IT/r]