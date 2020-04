MP Irak: AS Bermaksud Hendak Membunuh Para Komandan PMU Irak

US forces in the western Iraqi town of Qa’im.jpg

IslamTimes - Seorang anggota komite keamanan dan pertahanan parlemen Irak telah memperingatkan terhadap tujuan tersembunyi di balik pemindahan pasukan AS ke berbagai lokasi militer di seluruh negara Arab itu, mengatakan Washington sedang menyusun rencana untuk menargetkan komandan Komando Mobilisasi Unit Populer (PMU), yang lebih dikenal dengan nama Arab Hashd al-Sha'abi.

"Penarikan pasukan AS dari sejumlah pangkalan militer tidak sejalan dengan resolusi parlemen yang menyerukan pemerintah untuk mengusir pasukan asing dari negara itu. Itu lebih merupakan bagian dari rencana penempatan kembali pasukan Amerika di Irak, ” Karim al-Muhammadawi mengatakan kepada kantor berita berbahasa Arab al-Masalah dalam sebuah wawancara eksklusif pada hari Senin.Dia menambahkan, “Niat sebenarnya di balik pemindahan tentara AS di Irak masih belum diketahui. Tapi itu diasumsikan terkait dengan penempatan pasukan ke pangkalan yang dibentengi, terutama setelah pemasangan sistem rudal Patriot di sana. AS konon berupaya melancarkan serangan presisi terhadap posisi Hashd al-Sha'abi dan bermaksud untuk membunuh para komandan yang terkait dengan mereka. "Lebih lanjut Muhammadawi menyoroti bahwa AS telah memindahkan pasukannya ke pangkalan-pangkalan yang dibentengi di Irak di tengah kekhawatiran yang cukup besar atas keributan publik yang potensial jika ada komandan Hashd al-Sha'abi yang ditargetkan.[IT/r]