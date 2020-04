Pasukan AS Bersiap untuk Mundur dari Pangkalan Barat Baghdad

US soldiers at a US military base north of the Iraqi capital Baghdad.jpg

IslamTimes - Koalisi pimpinan AS yang konon memerangi kelompok teror Daesh di Irak dilaporkan sedang bersiap untuk mengevakuasi pasukan dari pangkalan militer di kota Abu Gharib, sebelah barat ibukota Baghdad.

Outlet media Irak melaporkan pada hari Selasa (7/4) bahwa koalisi pimpinan-AS telah memutuskan untuk menyerahkan pangkalan di Abu Gharib kepada pasukan Irak dalam beberapa jam mendatang.Menurut laporan itu, pangkalan Abu Gharib akan menjadi pangkalan keenam yang telah kembali ke tentara Irak dalam beberapa pekan terakhir.Rakyat Irak percaya penarikan pasukan AS baru-baru ini dari sejumlah pangkalan militer adalah "taktik militer," di tengah laporan bahwa Washington sedang menyusun rencana untuk menargetkan komandan Unit Mobilisasi Populer (PMU), yang lebih dikenal dengan nama Arab Hashd al -Sha'abi.Pada akhir Maret, PMU menghancurkan rencana militer AS untuk melakukan operasi udara besar-besaran - didukung oleh pasukan darat - terhadap pangkalan pasukan anti-teror elit itu, yang saat ini sibuk membantu pemerintah dalam perang melawan sebuah pandemi coronavirus baru.Beberapa hari kemudian, media AS juga melaporkan bahwa Pentagon telah memerintahkan komandan militer untuk merencanakan eskalasi operasi Amerika di Irak.Kelompok-kelompok perlawanan anti-teror Irak mengatakan mereka siap sepenuhnya untuk menghadapi kemungkinan serangan oleh pasukan pendudukan AS, dengan mengatakan bahwa mereka juga dalam siaga tinggi untuk setiap operasi ‘bendera palsu’ AS.[IT/r]