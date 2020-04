Trump Mengumumkan, Membalik dan Membekukan Pendanaan untuk Organisasi Kesehatan Dunia

US President Donald Trump in the Rose Garden of the White House.jpg

IslamTimes - Presiden AS Donald Trump pada hari Selasa (7/4) mengumumkan rencana untuk menunda pendanaan AS untuk Organisasi Kesehatan Dunia, menuduh badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa itu "sangat sentris China" dan mengkritik pedoman awalnya yang bertujuan untuk melawan penyebaran virus coronavirus internasional.

“Kami akan menahan uang yang dihabiskan untuk WHO. Kami akan memegang kendali yang sangat kuat di atasnya dan kami akan melihat,“ kata Trump pada permulaan briefing gugus tugas coronavirus di Gedung Putih.Namun, beberapa menit kemudian, presiden mengelaurkan deklarasi, mengatakan kepada wartawan bahwa dia "melihat ke dalamnya" dan mengakui bahwa pandemi global adalah "mungkin bukan" waktu terbaik untuk membekukan dana untuk organisasi internasional itu."Maksudku, aku tidak mengatakan aku akan melakukannya, tapi kita akan melihatnya," kata Trump, menyangkal komentarnya dari beberapa menit sebelumnya ketika ditekan oleh wartawan. "Aku bilang kita akan melihatnya. Kami akan menyelidikinya, kami akan melihatnya. Tetapi kita akan melihat untuk mengakhiri pendanaan."Presiden tampaknya menindaklanjuti ancaman yang dia buat sebelumnya pada hari itu untuk memangkas dana federal untuk organisasi.“WHO benar-benar gagal. Untuk beberapa alasan, sebagian besar didanai oleh Amerika Serikat, namun sangat China sentris. Kami akan memberikan tampilan yang bagus,” tulis Trump di Twitter pada hari sebelumnya."Untungnya saya menolak saran mereka tentang menjaga perbatasan kita terbuka ke China sejak dini," tambahnya. "Mengapa mereka memberi kami rekomendasi yang salah?"Sepanjang tanggapan pemerintah terhadap pandemi, presiden telah berulang kali mempromosikan keputusannya pada akhir Januari untuk menutup perbatasan dengan warga negara asing yang baru-baru ini berada di China sementara melembagakan karantina dua minggu wajib bagi warga AS yang kembali dari provinsi Hubei, episentrum wabah negara itu.Arahan-arahan tersebut bertentangan dengan serangkaian rekomendasi WHO yang memperingatkan bahwa “larangan bepergian ke daerah yang terkena dampak atau penolakan masuk terhadap penumpang yang berasal dari daerah yang terkena dampak biasanya tidak efektif dalam mencegah impor” kasus coronavirus, tetapi sebaliknya “memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. . ""Secara umum, bukti menunjukkan bahwa membatasi pergerakan orang dan barang selama keadaan darurat kesehatan masyarakat tidak efektif dalam sebagian besar situasi dan dapat mengalihkan sumber daya dari intervensi lain," WHO melaporkan, menambahkan bahwa tindakan tersebut dapat "mengganggu bantuan yang dibutuhkan dan dukungan teknis" dan "Mengganggu bisnis."WHO mengakui, bagaimanapun, bahwa pembatasan perjalanan “mungkin memiliki alasan kesehatan masyarakat pada awal fase penahanan wabah, karena mereka dapat memungkinkan negara-negara yang terkena dampak untuk menerapkan langkah-langkah respon berkelanjutan, dan negara-negara yang tidak terkena dampak untuk mendapatkan waktu untuk memulai dan menerapkan langkah-langkah kesiapsiagaan yang efektif. "“Tetapi pembatasan itu perlu jangka waktu pendek, sebanding dengan risiko kesehatan masyarakat, dan dipertimbangkan kembali secara teratur ketika situasinya berkembang," saran WHO.Perintah awal presiden dan tindakan-tindakan selanjutnya dari pemerintahan, tentu saja, tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan itu.[IT/r]