Iran Akan Melanjutkan Pengayaan Uranium Jika Eropa Gagal Menjamin Implementasi JCPOA

Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran memperingatkan pada hari Rabu bahwa jika Eropa tidak memberikan Iran jaminan praktis terkait implementasi JCPOA, Republik Islam akan melanjutkan pengayaan uraniumnya ke tingkat dan volume yang diinginkan.Dalam laporannya yang dipersiapkan mengenai prosedur implementasi JCPOA, yang dipresentasikan dalam sesi Parlemen terbuka pada hari Rabu, komite mengumumkan bahwa terlepas dari sikap Eropa terhadap kesepakatan nuklir dan penekanan mereka pada pentingnya implementasi selain komitmen penuh Iran untuk perjanjian tersebut, Eropa telah tidak aktif dan acuh tak acuh terhadap pernyataan dan perilaku Trump dan penarikan AS dari kesepakatan.Laporan itu menambahkan bahwa baik Eropa maupun AS tidak mendapatkan ampas atas keputusan Trump untuk menarik diri dari kesepakatan itu dan Jerman, Prancis dan Inggris telah menerapkan kebijakan standar ganda terhadap penarikan AS dari JCPOA.Ia menegaskan bahwa Iran sedang menindaklanjuti program nuklir damai terbatasnya dan sedang mencoba mendesain ulang dan merenovasi reaktor air berat Arak untuk mengubahnya menjadi fasilitas modern.Komite mendesak Eropa untuk membalas karena kurangnya komitmen AS untuk JCPOA dengan memberikan jaminan kepada Iran, serta memenuhi komitmennya sendiri."Eropa harus menjamin akses Iran ke ekspor dan pendapatan minyaknya," tulis laporan itu.Jika Eropa tidak memberikan jaminan yang diperlukan, Iran akan melanjutkan kegiatan nuklirnya yang damai dan memperkaya uranium hingga volume dan level yang diinginkan, ungkapnya.(IT/GM)