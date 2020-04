Donald Trump and Benjamin Netanyahu.jpg

IslamTimes - "Kepalsuan Zionis Amerika tidak mengenal batas," kata analis politik Amerika Dennis Etler, setelah Pentagon memasok satu juta masker bedah kepada pasukan Zionis Israel meskipun kelangkaan masker di AS di tengah wabah koronavirus.

“Sifat predator imperialisme AS telah disorot oleh pandemi COVID-19. Negara dengan ekonomi yang dianggap paling maju di dunia itu terperangkap oleh pandemi. Setelah mengalihdayakan kapasitas manufakturnya ke China untuk menghasilkan uang dengan cepat, AS mendapati dirinya sama sekali tidak siap dengan apa yang akan terjadi,” kata Etler dalam sebuah wawancara dengan Press TV pada hari Kamis (9/4).“Semua persediaan medis yang kurang adalah masker wajah berteknologi rendah dan PPI (barang perlindungan pribadi) lainnya. Akibatnya, AS telah menjelajahi seluruh dunia, mencoba mengamankan barang-barang itu dengan cara apa pun,” kata Etler, mantan profesor Antropologi di Cabrillo College di Aptos, California."Terlibat dalam pembajakan langsung, merebut dan mengalihkan pasokan di seluruh dunia, AS telah mengungkapkan dirinya apa adanya, Kekaisaran jahat yang tidak peduli dengan apa pun selain keuntungannya sendiri. Amerika Pertama, biarkan dikutuk dunia,” katanya."Tetapi AS bahkan tidak memprioritaskan angkatan bersenjatanya sendiri, lebih memilih untuk memasok rejim Zionis dengan pasokan medis bahkan sebelum pasukannya sendiri," kata analis itu."Daripada mengungkapkan kebohongannya, AS dan sekutu Zionisnya mengalihkan perhatian dari penyimpangan mereka dengan mengarahkan jari ke China sebagai sumber persediaan. Ya, China memproduksi banyak PPI dunia, tetapi pengirimannya yang dibeli oleh AS, bukan Israel,” katanya."Kepalsuan Zionis Amerika tidak mengenal batas," pungkasnya.[IT/r]