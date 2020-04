Penasihat WH Menawarkan Proyeksi Baru: Kematian Coronavirus AS Mungkin 'Lebih dari 60.000'

Dr. Anthony Fauci speaks on NBC News' Today Show.jpg

IslamTimes - Pakar terkemuka AS tentang penyakit menular, Dr. Anthony Fauci, mengatakan bahwa sekitar “60.000” mungkin meninggal akibat pandemi coronavirus di Amerika.

Korban akhir saat ini "terlihat lebih dari 60.000," jumlah yang lebih kecil dari yang diperkirakan sebelumnya, kata Fauci pada acara Today NBC News, Kamis (9/4).Fauci, anggota kunci gugus tugas koronavirus Gedung Putih, mengatakan, "ini akan menjadi minggu yang sangat buruk," tetapi menambahkan, "ada beberapa secercah harapan," mengutip jumlah orang yang stabil yang dirawat di rumah sakit di New York."Jumlah kematian dan kasus-kasus yang kami lihat sekarang benar-benar memvalidasi apa yang kami katakan, bahwa ini akan menjadi minggu yang sangat buruk, di satu sisi ... Di sisi lain, seperti yang Anda lihat ada beberapa secercah harapan, terutama ketika Anda melihat situasi di New York - di mana jumlah rawat inap, persyaratan untuk perawatan intensif dan intubasi selama beberapa hari terakhir telah benar-benar stabil dan mulai turun. "Kembali pada bulan Maret, Fauci, direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular, mengatakan "antara 100.000 dan 200.000" orang di AS dapat meninggal akibat COVID-19.Jadi untuk, lebih dari 468,895 telah dinyatakan positif virus dan 16,697 telah meninggal di seluruh Amerika Serikat, menurut worldometers.info.[IT/r]