Administrasi Trump Bersiap untuk Memblokir China Telecom Di AS

China Telecom.jpg

IslamTimes - Administrasi Trump berusaha untuk memblokir China Telecom agar tidak beroperasi di Amerika Serikat, mengklaim bahwa perusahaan tersebut menciptakan risiko keamanan dan penegakan hukum nasional yang "tidak dapat diterima" bagi AS.

Beberapa agen federal Kamis (9/4) mendesak Komisi Komunikasi Federal (FCC) untuk mencabut otorisasi China Telecom (Americas) Corp yang menawarkan layanan telekomunikasi internasional ke dan dari Amerika Serikat.Badan-badan tersebut, termasuk Keadilan, Keamanan Dalam Negeri, Pertahanan, Negara, Perdagangan, dan Perwakilan Dagang Amerika Serikat, mengutip "risiko keamanan dan penegakan hukum nasional yang substansial dan tidak dapat diterima terkait dengan operasi China Telecom."Langkah melawan China Telecom, anak perusahaan AS dari perusahaan milik negara China, adalah contoh terbaru tentang bagaimana Gedung Putih berusaha untuk menyingkirkan industri telekomunikasi AS dari ketergantungan pada China.Tahun lalu, FCC ditekan oleh dua senator AS - Demokrat Chuck Schumer dari New York dan Republik Cotton Tom dari Arkansas - untuk meninjau persetujuan China Telecom dan China Unicom untuk beroperasi di Amerika Serikat.Dalam pemungutan suara bulat Mei lalu, FCC membantah perusahaan telekomunikasi China milik negara lain, China Mobile Ltd, hak untuk memberikan layanan di Amerika Serikat atas apa yang diklaimnya adalah risiko bahwa pemerintah Cina mungkin menggunakan persetujuan untuk melakukan kegiatan spionase melawan pemerintah AS.Pada saat itu, FCC mengatakan "melihat" pada lisensi China Telecom dan China Unicom.China Telecom (Amerika), bagaimanapun, membantah tuduhan itu, dengan mengatakan pihaknya "sangat kooperatif dan transparan dengan regulator.""Dalam banyak kasus, kami telah melampaui apa yang diminta untuk menunjukkan bagaimana bisnis kami beroperasi dan melayani pelanggan kami mengikuti standar internasional tertinggi," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan. "Kami berharap dapat berbagi rincian tambahan untuk mendukung posisi kami dan mengatasi masalah apa pun."Beberapa pembuat kebijakan AS melihat Beijing dan perusahaan China Huawei, pembuat peralatan telekomunikasi terbesar di dunia, sebagai ancaman serius terhadap dominasi keamanan dan teknologi nasional Amerika.Departemen Perdagangan pada bulan Mei menempatkan Huawei pada daftar hitam perdagangan, dengan alasan masalah keamanan nasional. Itu memungkinkan pemerintah AS untuk membatasi penjualan barang-barang buatan AS kepada perusahaan dan sejumlah kecil barang-barang buatan luar negeri yang mengandung teknologi AS.[IT/r]