Johns Hopkins: 2.108, Rekor Kematian Coronavirus dalam 24 Jam

Nurses and healthcare workers mourn their colleagues who died during the outbreak of the novel coronavirus (which causes COVID-19).jpg

IslamTimes - Amerika Serikat pada hari Jumat (10/4) menjadi negara pertama yang mencatat lebih dari 2.000 kematian akibat virus korona dalam satu hari, dengan 2.108 kematian dalam 24 jam terakhir, menurut penghitungan Universitas Johns Hopkins.

AS sekarang telah mencatat lebih dari 18,850 kematian dan mendekati korban 18.849 tewas di Italia, yang sejauh ini telah menjadi korban paling fatal dalam pandemi global.Amerika juga mendekati setengah juta kasus Covid-19 yang dikonfirmasi, dengan 501.000 pada Sabtu pagi meningkat 35.098 dalam 24 jam terakhir.Secara global, ada hampir 1,7 juta kasus yang dikonfirmasi, dengan jumlah kematian mencapai 100.000 pada hari Jumat.Negara bagian New York, pusat pandemi COVID-19 di AS, bersama dengan negara-negara tetangga New Jersey dan Connecticut, mencatat beberapa wabah terburuk di negara itu, bahkan ketika otoritas kesehatan masyarakat menyatakan optimisme bahwa laju infeksi tampaknya melambat.Pada hari Sabtu (11/4), wilayah metropolitan New York City memiliki 5.820 kematian akibat virus korona, yang menyebabkan lebih dari setengah kematian bangsa.AS berada di jalur untuk menyalip Italia sebagai negara dengan jumlah kematian tertinggi, meskipun angka sebenarnya pada infeksi dan nyawa yang hilang di seluruh dunia diyakini jauh lebih tinggi karena pengujian yang terbatas, penutupan pemerintah dan praktik penghitungan yang berbeda.Dengan banyak orang Amerika merayakan liburan Paskah pada hari Minggu, pakar penyakit menular top AS memperingatkan bahwa masih terlalu dini untuk melonggarkan pembatasan pada orang Amerika."Sekarang bukan saatnya untuk mundur," kata Dr. Anthony Fauci.Pedoman penjauhan sosial telah berdampak buruk pada ekonomi A.S. Beberapa ekonom memperkirakan kehilangan pekerjaan hingga 20 juta pada bulan April, menimbulkan pertanyaan tentang berapa lama penutupan bisnis dan pembatasan perjalanan dapat dipertahankan.[IT/r]