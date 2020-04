Spiegel: AS Memodernisasi Senjata Nuklir di Jerman dalam Operasi Rahasia pada 2019

US nuclear weapons deployed in Büchel, Germany.jpg

IslamTimes - AS secara diam-diam memodernisasi senjata nuklir yang dikerahkan di Büchel, Jerman, pada musim gugur 2019, Spiegel melaporkan.

Menurut laporan itu, pada akhir Agustus 2019, Angkatan Udara AS menerbangkan sekitar 20 senjata nuklir B-61 dengan transportasi militer pesawat C-17 'Globemaster' dari Pangkalan Udara Büchel di Rhineland-Palatinate ke Amerika Serikat selama dua hari untuk menginstal perangkat lunak baru.Pesawat itu dilaporkan milik 62th Airlift Wing di Tacoma, Washington, satu-satunya skuadron AS yang diizinkan mengangkut senjata nuklir dan komponennya. Pemerintah AS dilaporkan memberi tahu Jerman sesaat sebelum modernisasi yang direncanakan.Bom berbasis Büchel dianggap sebagai bagian dari pengaturan pembagian nuklir, namun keberadaan mereka tidak secara resmi dikonfirmasi oleh Jerman atau AS, dan lokasi bom tetap menjadi rahasia resmi negara.Pengaturan pembagian nuklir dilaporkan memungkinkan negara-negara anggota NATO tanpa senjata nuklir untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelatihan untuk penggunaan senjata nuklir, menurut DW.Pada 2017, wakil juru bicara pemerintah Jerman Ulrike Demmer menganjurkan bahwa senjata nuklir tetap berada di wilayah negara itu."Kita perlu memahami bahwa beberapa negara masih menganggap senjata nuklir sebagai sarana konflik militer, selama memang demikian, dan ada ancaman terhadap Jerman ... masih ada kebutuhan untuk pencegahan nuklir, itu disediakan oleh NATO. Kita percaya bahwa dialog dan negosiasi dengan negara-negara yang memiliki senjata nuklir adalah satu-satunya cara yang benar," katanya dalam salah satu konferensi persnya saat itu.Tidak semua orang menyukai gagasan menampung senjata nuklir AS di negara ini. Martin Schulz, pemimpin partai Sosial Demokrat Jerman (SPD) dan mantan kandidat untuk jabatan kanselir Jerman, mempertahankan gagasan untuk mengeluarkan bom dari Jerman selama kampanye pemilihannya.Politisi Jerman dan anggota Bundestag Dietmar Bartsch menganjurkan penarikan senjata nuklir AS dari Jerman pada 2019, ketika Duta Besar AS Richard Grenell menawarkan untuk mengeluarkan pasukan Amerika dari negara itu."Duta Besar AS benar: wajib pajak AS tidak harus membayar pasukan AS di Jerman. Pembayar pajak AS juga tidak perlu membayar untuk penggelaran senjata nuklir di Jerman. Jika orang Amerika menarik tentara mereka, mereka harus membawa senjata nuklir mereka," kata Bartsch.Pada Maret 2010, parlemen Jerman, Bundestag, mengeluarkan resolusi untuk menarik senjata nuklir Amerika dari negara itu.Laporan Spiegel mengikuti tuduhan Maret bahwa AS akan memperbarui nuklirnya di Jerman dalam waktu dekat.