Vatikan Menanggapi Seruan Iran Untuk Menghapus Sanksi AS

Menanggapi panggilan Iran untuk intervensi Vatikan untuk menghentikan sanksi AS di tengah wabah koronavirus, Gereja Katolik telah berbicara dengan pejabat AS tentang masalah ini.Kembali pada pertengahan Maret, Ayatollah Mostafa Mohaghegh Damad, yang merupakan anggota senior Akademi Ilmu Pengetahuan Iran, telah mengirim surat kepada Paus Fransiskus yang memintanya untuk turun tangan untuk mengakhiri sanksi AS terhadap Iran.Dia telah mengingatkan sementara warga Iran, termasuk anak-anak dan orang tua, menghadapi virus korona yang mematikan dan menderita akibat dari wabahnya, sanksi AS terhadap negara itu telah meningkatkan penderitaan mereka dan menutup pintu untuk menyelesaikan banyak masalah.Menurut Akademi Ilmu Pengetahuan Iran, Vatikan telah menanggapi surat itu melalui Sekretaris Kardinal Negara Pietro Parolin.Parolin mencatat bahwa Paus telah menyatakan simpati kepada warga Iran dan dunia untuk wabah ini, berharap pemulihan yang cepat untuk semua pasien.Surat itu menyoroti bahwa manusia harus mengesampingkan perbedaan dan kebencian serta hidup dengan damai satu sama lain di bumi.Menurut surat itu, kantor Paus telah berbicara dengan duta besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Kelly Craft dan telah menyampaikan keprihatinan para pejabat Iran tentang sanksi, menyerukan Washington untuk mengatasi masalah tersebut.AS telah menolak untuk mencabut sanksi ilegal terhadap Iran bahkan di tengah pandemi meskipun ada permintaan dari banyak negara dan badan internasional.Teheran mengatakan sanksi unilateral dan ilegal AS yang dijatuhkan dengan kedok kampanye tekanan maksimum merusak kemampuan Iran untuk secara efektif memerangi virus corona dalam jangka panjang tanpa dukungan internasional.Di antara negara-negara yang paling terpukul oleh COVID-19, Iran mengatakan lebih dari 68.000 orang terjangkit penyakit ini, dan lebih dari 4.232 meninggal pada hari Jumat.(IT/TGM)