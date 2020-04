Laporan: Intelijen AS Mengetahui Wabah Koronavirus China Sejak November

US Defense Intelligence Agency.jpg

IslamTimes - Otoritas intelijen AS sudah mengetahui adanya wabah coronavirus baru di China pada awal November 2019, sumber-sumber informasi telah mengungkapkan, mengutip laporan rahasia yang dirilis pada saat itu oleh Pusat Intelijen Medis Medis (NCMI) militer, sebuah lengan dari Intelijen Pertahanan Amerika Agensi (DIA).

ABC News yang bermarkas di AS mengutip empat sumber yang memberikan pengarahan singkat pada laporan rahasia tersebut yang mengatakan bahwa para pejabat intelijen AS mengetahui pandemi yang membayangi dan memperingatkan bahwa penularan menyapu seluruh wilayah Wuhan China, mengubah pola hidup dan bisnis dan menimbulkan ancaman bagi populasi."Para analis menyimpulkan itu bisa menjadi peristiwa bencana besar," salah satu sumber mengatakan dari laporan NCMI, yang meliputi pesan kawat dan komputer yang disadap, serta gambar-gambar satelit, dan selanjutnya memperingatkan bahwa wabah virus dapat membahayakan personil militer Amerika di Asia.Para pejabat di Gedung Putih, DIA, dan Staf Gabungan Pentagon semuanya diberi pengarahan "beberapa kali" pada laporan rahasia itu, ABC News menggarisbawahi pada hari Kamis (9/4), tanpa menguraikan sumber virus.Jaringan berita utama lebih lanjut menekankan bahwa pejabat agen mata-mata AS menindaklanjuti laporan intelijen November dengan briefing kebijakan "hingga Desember untuk pembuat kebijakan dan pembuat keputusan di seluruh pemerintah federal serta Dewan Keamanan Nasional (NSC) di Gedung Putih," mencatat bahwa NSC dan direktur Intelijen Nasional menolak mengomentari laporan itu.[IT/r]