Perdana Menteri Baru Irak Berjanji Akan Mengalahkan Tekanan AS

President Barham Saleh swearing in Mustafa al-Kadhimi as new Prime Minister-designate.jpg

IslamTimes - Irak telah menunjuk Perdana Menteri baru yang, berlawanan dengan kedua pendahulunya, tampaknya menikmati dukungan inklusif dari berbagai blok politik dalam suatu pemkembangan yang menunjukkan kekalahan upaya Amerika Serikat dalam memaksakan pilihannya pada bangsa Arab.

Pada 9 April, Presiden Barham Salih menugasi Mustafa al-Kadhimi, direktur Badan Intelijen Nasional Irak, dengan membentuk pemerintahan baru dalam sebulan. Presiden mengatakan Kadhimi adalah "pejuang dan intelektual yang terkenal dengan integritas, moderasi, dan ketajamannya [untuk menghormati] hak-hak rakyat Irak."Upacara presiden dihadiri oleh beberapa politisi dan tokoh publik berpangkat tinggi, sesuatu yang mencerminkan popularitas Kadhimi di seluruh papan dengan pengelompokan politik Irak.Arab Baru atau al-Araby al-Jadid, outlet media pan-Arab yang berbasis di London, menafsirkan daftar tamu luas sebagai "tanda bahwa Kadhimi kemungkinan akan menemukan keberhasilan dalam membentuk pemerintahan."Di antara para peserta, ada Hadi al-Ameri, sekretaris jenderal Organisasi Badr, yang memimpin Aliansi Fatah (Penaklukan) di parlemen Irak. AS telah memasukkan daftar hitam organisasi Ameri sebagai "teroris," tampaknya sebagai tanggapan terhadap Ameri dan para pengikutnya yang tidak setuju atas campur tangan militer pimpinan AS di negara Arab.Kelompok pro-pemerintah Kata'ib Hezbollah yang pro-pemerintah, bagian dari pasukan anti-terorisasi Mobilisasi Unit (PMU) - yang telah menjadi sasaran konstan serangan militer dan politik Washington - juga tidak menentang pencalonan Kadhimi.The Washington Post, sementara itu, mengutip seorang pejabat Irak yang menunjuk pada ketidaksenangan AS yang belum diumumkan terkait pencalonan Kadhimi. "Mereka tidak sepenuhnya percaya pada Kadhimi," kata pejabat itu.Yang ditunjuk Perdana Menteri disadap untuk jam kerja setelah mantan calon Adnan al-Zurfi, yang diidentifikasi The Post sebagai "kandidat yang disukai Washington," menarik tawarannya. Zurfi mengutip "tekanan domestik" antara lain untuk mundur, serta kegagalannya untuk mendapatkan dukungan seragam dari blok politik Irak.Zurfi telah ditunjuk setelah pendahulunya Mohammed Allawi juga mengatakan dia telah menyerah pada pembentukan pemerintah setelah menghadapi oposisi dari beberapa faksi politik Irak.Arab Baru mengatakan kedua kandidat sebelumnya telah ditemukan "terlalu dekat" ke Washington. Namun, Reuters menggambarkan Kadhimi sebagai "independen politik."Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi menyebut penunjukannya "langkah tepat ke arah yang benar." "Republik Islam selalu mendukung kemerdekaan, kedaulatan nasional, integritas wilayah, dan stabilitas politik di Irak, dan menganggap pembentukan konsensus di antara semua gerakan politiknya melalui jalur demokratis sebagai satu-satunya solusi damai dari perbedaan."Iraj Masjedi, Duta Besar Iran untuk Baghdad, juga mengatakan Teheran memiliki "pandangan positif" tentang pencalonan itu, dengan mengatakan bahwa pilihan tersebut diwakili oleh seluruh masyarakat Irak.Potensi keberhasilan Kadhimi dalam membentuk pemerintahan - untuk sebuah negara yang telah tanpa pemerintahan sejak November lalu ketika Perdana Menteri petahana terakhir Adel Abdul-Mahdi mengundurkan diri di tengah protes terhadap dugaan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya nasional - akan menjadikan persatuan lebih jauh di antara etnis Irak. dan para aktor politik, yang secara tradisional terdiri dari campuran Syiah, Sunni, dan Kurdi."Dengan mandat saya untuk memimpin pemerintah Irak, saya berjanji kepada orang-orang saya yang terhormat untuk bekerja membentuk pemerintah yang menempatkan aspirasi dan tuntutan rakyat Irak sebagai prioritas utama," dia men-tweeted tak lama setelah pengangkatannya diumumkan.Dia juga mengecam kekerasan bersenjata, yang negara itu telah digerogoti sejak invasi pimpinan AS tahun 2003, menegaskan bahwa semua senjata hanya boleh berada di tangan pemerintah."Kedaulatan Irak adalah garis merah," Kadhimi menambahkan dalam referensi untuk campur tangan asing yang tidak sah sebagaimana diwakili oleh serangan pesawat tak berawak AS terhadap Baghdad pada awal Januari.[IT/r]