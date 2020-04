Catatan Suram: AS Menyalip Italia dalam Angka Kematian Covid-19 Saat Korban Jiwa Melewati 20.000

Person is transported into the emergency room at Elmhurst Medical Center in New York City.jpg

IslamTimes - AS telah menjadi negara dengan banyak kematian akibat virus korona di dunia setelah jumlah kematian melebihi 20.280 orang dan melampaui jumlah Italia, menurut penghitungan oleh Universitas Johns Hopkins.

Italia, yang tetap di atas peringkat suram selama berminggu-minggu, sejauh ini mencatat 19.468 kematian, dengan Spanyol yang berada di posisi ketiga melaporkan 16.480 orang terbunuh oleh virus.AS telah memimpin setelah mencatat sekitar 2.000 kasus mematikan dari Covid-19 pada masing-masing empat hari terakhir - akhirnya melewati tonggak satu hari pada hari Jumat.Big Apple tetap menjadi kota yang paling terpukul di negara ini, dengan jumlah kematian di sana mencapai 8.627.Namun, Gubernur New York Andrew Cuomo dapat menemukan garis perak dalam perkembangan epidemi di kota berpenduduk paling padat di AS itu, dengan mengatakan jumlah rawat inap dan orang-orang yang ditempatkan dalam perawatan intensif terus menurun.Tingkat kematian - jumlah kematian per 100 Covid-19 kasus dan per 100.000 warga - lebih rendah di Amerika daripada di Italia, Spanyol dan beberapa negara lain. Dengan populasi lebih dari 328 juta, AS adalah rumah bagi lima kali lebih banyak orang daripada Italia dan hampir tujuh kali lebih banyak dari Spanyol.Angka dari Universitas John Hopkins hari Jumat (19/4) menunjukkan bahwa AS berada di peringkat kesembilan di dunia dalam hal rasio fatalitas kasus, dan ketujuh ketika jumlah kematian per 100.000 orang.Italia memiliki rasio fatalitas kasus terburuk dengan 12,8 persen, sementara Spanyol menderita kematian terbanyak per 100.000 orang, dengan 34,42.[IT/r]