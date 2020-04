Kebocoran Air Radioaktif Mematikan Reaktor Nuklir di Pembangkit Listrik Utama AS

Dominion Energy's North Anna nuclear power station.jpg

IslamTimes - Sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir AS telah menutup salah satu dari dua reaktornya setelah operator menemukan "kebocoran kecil air" di pompa pendingin reaktor, kata perusahaan di tengah terulangnya insiden serupa di situs nuklir lain di negara itu.

Perusahaan Dominion Energy yang bermarkas di Virginia menutup reaktor nuklir di North Anna Power Station dekat kota Richmond sekitar pukul 1:30 pagi pada hari Kamis (9/4) setelah melihat kebocoran air dengan laju hampir 0,1 galon per menit, kata juru bicara perusahaan Ken Holt pada hari Jumat seperti dikutip dalam laporan oleh harian lokal Richmond Times-Dispatch.“Air dari kebocoran itu terkandung di gedung penahanan dan tidak masuk ke lingkungan,” kata Holt.“Sumber telah diidentifikasi, dan perbaikan sedang dilakukan. Semua sistem dioperasikan sebagaimana dirancang selama shutdown, dan reaktor saat ini offline dan stabil saat perbaikan sedang dilakukan. "Menurut laporan itu, reaktor unit 2 pabrik tetap offline pada hari Jumat tetapi reaktor unit 1 tidak terpengaruh dan terus beroperasi pada kapasitas 100 persen.Dominion yang berbasis di Richmond - yang menyediakan listrik ke negara bagian AS bagian timur Virginia, North Carolina dan South Carolina - sebelumnya menutup reaktor unit 2 di pabrik karena kebocoran air pada Desember 2017.Komisi Pengaturan Nuklir AS belum bereaksi terhadap kebocoran nuklir yang dilaporkan.Perusahaan raksasa itu mengoperasikan dua reaktor nuklir berkekuatan 980 megawatt di North Anna Power Station seluas 1.043 hektar. Setiap unit dapat menghasilkan energi yang cukup untuk hampir 225.000 rumah.Pengembangan menandai kebocoran air terbaru di fasilitas nuklir AS dalam serangkaian insiden serupa di reaktor lain di seluruh negeri.Kembali pada bulan November 2019, pembangkit listrik Dominion lain di Carolina Selatan menutup salah satu reaktor nuklirnya setelah para pejabat menemukan apa yang mereka sebut sebagai kebocoran kecil dalam sistem pendingin.Juru bicara perusahaan lebih lanjut bersikeras pada saat itu bahwa air bocor di reaktor C. C. Summer tidak lepas dari bangunan penahanan pabrik dan itu tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat.Selain itu, dalam serangkaian artikel pada November 2017, Associated Press mengungkapkan bahwa limbah radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir di negara bagian Midwestern Illinois - yang dimiliki oleh raksasa Exelon Corporation yang berbasis di Chicago - terus menyebar “lebih dari satu dekade setelah penemuan kebocoran kronis menyebabkan kemarahan nasional, penyelesaian pemerintah $ 1,2 juta dan perusahaan bersumpah untuk menjaga terhadap kecelakaan di masa depan."Laporan tersebut lebih lanjut menggarisbawahi bahwa sejak 2007, setidaknya ada 35 laporan yang dilaporkan kebocoran, tumpahan atau pelepasan tidak sengaja lainnya di seluruh perairan yang terkontaminasi dengan tritium radioaktif - produk sampingan dari produksi tenaga nuklir dan karsinogen pada tingkat tinggi, mengutip pejabat federal dan catatan negara.Ia menambahkan bahwa kebocoran 35.000 galon terbaru pada saat itu terjadi lebih dari dua minggu pada bulan Mei dan Juni 2017 di pabrik Exidon's Braidwood di barat daya Chicago, “dan sedang berlangsung bahkan ketika pengawas negara berada di pabrik dan dijamin oleh pejabat Exelon di sana tidak ada masalah."[IT/r]