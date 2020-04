AS Menambah Intrusi karena PM Baru Irak Berusaha Membentuk Pemerintah

Tokoh politik Irak.jpg

IslamTimes - Perdana Menteri Irak yang ditunjuk, Mustafa al-Kadhimi telah berusaha untuk membentuk kabinet baru di tengah seruan publik untuk kesejahteraan sosial dan penarikan pasukan pendudukan AS dari negara Arab itu.

Kadhimi, direktur Badan Intelijen Nasional Irak, bertemu dengan para anggota penting pemerintah yang akan keluar pada hari Sabtu (11/4) dalam upaya untuk menyusun kabinetnya dan mengakhiri kekosongan kekuasaan yang berlangsung lama.Pada hari Kamis, Presiden Barham Salih menunjuk Kadhimi, yang mendapat dukungan dari lembaga politik negara tersebut, sebagai perdana menteri yang ditunjuk dan menugasi dia untuk membentuk pemerintahan baru dalam sebulan.Dia adalah orang ketiga yang ditunjuk untuk pekerjaan itu hanya dalam 10 minggu setelah mantan calon Adnan al-Zurfi menarik tawarannya.Iran menyambut pencalonan Kadhimi sebagai perdana menteri Irak, menyebut langkah itu ke arah yang benar.Perdana menteri baru Irak yang ditunjuk menghadapi beberapa tantangan, di antaranya menyerukan reformasi ekonomi bersama dengan perjuangan yang berarti melawan korupsi di lembaga-lembaga negara dan frustrasi bangsa dengan kehadiran militer AS di Irak.Awal pekan ini, para pejabat AS mengatakan kepada Associated Press bahwa peluncur rudal Patriot dan dua sistem rudal jarak pendek lainnya berada di pangkalan udara Ain al-Asad di Provinsi Anbar Irak dan di fasilitas militer di ibukota regional Kurdistan, Erbil, tanpa menjelaskan lebih lanjut tentang dari mana sistem itu diambil.Mereka lebih lanjut mencatat bahwa sistem roket jarak pendek telah dipasang di Camp Taji, utara Baghdad.Pembangunan militer AS tidak hanya melanggar kedaulatan Irak, tetapi juga menimbulkan ancaman bagi angkatan bersenjata negara itu dan menentang hasil pemungutan suara parlemen Irak pada 5 Januari yang menyerukan diakhirinya kehadiran semua pasukan asing.Pemungutan suara dilakukan dua hari setelah pembunuhan AS terhadap Jenderal Soleimani di Irak, bersama dengan Abu Mahdi al-Muhandis, orang kedua di Komando Mobilisasi Populer Irak (PMU) atau Hashd al-Sha'abi, dan delapan orang Iran dan orang Irak lainnya.Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo baru-baru ini mengusulkan agar Washington dan Baghdad "mengadakan dialog strategis pada bulan Juni" untuk membahas kehadiran pasukan Amerika di Irak.Berbicara pada hari Jumat, Kadhimi menekankan bahwa kedaulatan Irak adalah "garis merah" dan bahwa dia tidak akan fleksibel tentang hal itu.Pada hari Sabtu, beberapa sumber Irak mengatakan kepala Pentagon Mark Esper dan Wakil Presiden Mike Pence telah mengunjungi pangkalan udara Ain al-Asad, di mana mereka mengadakan pembicaraan dengan presiden Irak.[IT/r]