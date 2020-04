Arab Saudi Tunduk pada Pengurangan Produksi Minyak setelah Diancam AS

Saudi Press Agency (SPA) in Riyadh shows Saudi Energy Minister Prince Abdulaziz bin Salman al-Saud.jpg

IslamTimes - OPEC dan produsen minyak besar lainnya yang dipimpin oleh Rusia telah menyetujui kesepakatan untuk memangkas produksi, setelah AS mengancam akan mengambil tindakan terhadap Arab Saudi terkait perang harga minyak mentah dengan Moskow.

Kesepakatan itu, yang disepakati Minggu (12/4) malam, bertujuan meningkatkan harga minyak yang telah jatuh ke level terendah lebih dari 18 tahun di tengah pandemi coronavirus yang telah menghancurkan permintaan bahan bakar.OPEC +, sebuah kelompok termasuk OPEC dan sekutu, mengatakan telah sepakat untuk memangkas produksi sebesar 9,7 juta barel per hari (bph) untuk Mei dan Juni.Menurut sumber-sumber OPEC +, total pengurangan minyak global dapat mencapai lebih dari 20 juta barel per hari, atau 20 persen dari pasokan global, efektif 1 Mei.Total pengurangan global akan mencakup pemotongan sukarela yang lebih curam oleh beberapa anggota OPEC + dan pembelian saham strategis oleh konsumen terbesar di dunia.Penandatanganan kesepakatan telah ditunda sejak Kamis setelah Meksiko menolak untuk menyetujui bagiannya dari pengurangan yang diusulkan oleh OPEC +.Sumber-sumber OPEC + mengatakan non-anggota Brazil, Kanada, Indonesia, Norwegia dan AS akan berkontribusi pada pemotongan.Presiden Donald Trump memuji kesepakatan yang dia dorong mati-matian karena harga rendah telah mendatangkan malapetaka dengan industri AS yang melibatkan biaya yang lebih tinggi.Trump mengunggah di Twitter untuk berterima kasih kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dan Raja Saudi Salman atas kesepakatan itu. "Saya baru saja berbicara dengan mereka ... Sangat bagus untuk semua," tulisnya.Presiden AS telah mengancam Riyadh dengan tarif minyak dan langkah-langkah lain jika tidak memperbaiki masalah kelebihan pasokan pasar minyak.Sekelompok 13 senator AS dari negara-negara penghasil minyak telah memberikan peringatan yang luar biasa Arab Saudi, mengatakan kerajaan itu akan kehilangan nyawanya di Capitol Hill dan menghadapi undang-undang anti-Saudi yang berkembang jika tidak menyetujui pemotongan.[IT/r]