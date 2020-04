Duta Tetap Iran untuk PBB: Sanksi AS ‘Pengkhianatan’, Berfungsi Seperti ‘Kolom Kelima’

Medical staff at Amir A'lam Hospital in Tehran.jpg

IslamTimes – Duta Tetap Iran untuk PBB menyebut sanksi AS sebagai "kolom kelima" pandemi dengan menghambat upaya Iran untuk menahan virus mematikan itu.

Dalam laporan hari Minggu (12/4), misi itu mengatakan bahwa tindakan apa pun yang membatasi kemampuan suatu negara untuk mengatasi krisis akan membiarkan penyakit itu menyebar seperti api dan akibatnya melemahkan perjuangan global melawan pandemi.“Seluruh dunia sekarang menghadapi Perang Dunia Melawan COVID-19. Virus tanpa henti dan sangat menular ini, sebagai musuh bersama seluruh keluarga manusia, secara serius mengancam kehidupan semua orang tanpa ada perbedaan mengenai kebangsaan, ras, warna kulit, agama atau jenis kelamin,” tulis laporan yang disiarkan oleh kantor berita Mehr.Dia menambahkan bahwa penerapan sanksi AS di bawah krisis kesehatan global yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ini yang melibatkan semua negara bertentangan dengan kepentingan bersama umat manusia.“Singkatnya, dalam pertarungan bersama kita melawan COVID-19, sanksi, dengan merusak front kita dari dalam demi musuh, berfungsi persis seperti “kolom kelima”. Itu adalah pengkhianatan. ”"Sementara Iran mengalami salah satu wabah terburuk coronavirus, sanksi AS - yang, menurut para pejabat AS adalah sanksi paling luas yang pernah dikenakan pada suatu negara - secara drastis menghambat upaya Iran untuk mengidentifikasi dan merawat pasien dan secara efektif mencegah penyebaran virus,” tulis laporan itu.Sementara itu, duta tersebut menunjuk pada klaim pejabat AS bahwa kebutuhan kemanusiaan dan medis dikecualikan dari sanksi, tetapi menekankan bahwa pengecualian tersebut tidak berfungsi.“Pada 27 Februari 2020, Departemen Keuangan AS menyelesaikan dengan banyak keriuhan “Pengaturan Perdagangan Kemanusiaan Swiss ”(SHTA) yang memungkinkan transaksi kemanusiaan tertentu dengan Iran. Namun, "saluran sempit ini tidak sesuai dengan kebutuhan kemanusiaan Iran dalam situasi saat ini.""Demikian juga, baru-baru ini beberapa perusahaan yang memasok peralatan medis yang diperlukan untuk melawan virus corona telah menghentikan pengiriman ke Iran karena rezim sanksi AS saat ini membuat pengiriman barang-barang tersebut ke Iran hampir mustahil," tambah laporan itu.Itu menekankan kemudian bahwa mencabut sanksi terhadap Republis Islam adalah 'keharusan'.“Dalam Perang Dunia Melawan COVID-19, kita akan menang bersama atau kalah. Tapi kami HARUS memenangkannya melalui, pertama dan terutama, memberikan dukungan besar-besaran ke negara-negara berkembang yang paling dibutuhkan."“Untuk mencegah kerusakan lebih lanjut akibat pandemi COVID-19, masyarakat internasional tidak boleh membiarkan berlanjutnya penerapan sanksi yang tidak manusiawi dan melanggar hukum untuk merusak kesehatan dan kehidupan warga dunia. Di bawah pandemi global saat ini, pencabutan segera semua sanksi adalah demi kepentingan seluruh umat manusia dan karenanya merupakan keharusan. ”[IT/r]