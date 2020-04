Imperialisme AS, Virus Yang Lebih Berbahaya Daripada Korona Bagi Seluruh Manusia

IslamTimes- Presiden mengatakan, "Iran dan Venezuela dapat bekerja bersama selama bertahun-tahun melawan virus lama dan penyerangan Amerika Serikat dalam solidaritas dan kerja sama."

Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan bahwa imperialisme AS adalah virus yang lebih berbahaya daripada coronavirus baru untuk komunitas dan masyarakat dunia.Sanksi ilegal AS di bidang produksi minyak terhadap Iran dan Venezuela bertentangan dengan aturan internasional dan prinsip manusia.Berbicara dengan Presiden Venezuela Nicolás Maduro pada hari Senin melalui telepon, Rouhani menyebut imperialisme AS adalah 'virus yang lebih berbahaya daripada korona bagi masyarakat dan manusia', dan menambahkan, "perilaku serakah dan penindasan para negarawan Amerika telah menekan negara-negara yang merdeka dan mencari kebebasan seperti Iran dan Venezuela. "Presiden mengatakan, "Iran dan Venezuela dapat bekerja bersama selama bertahun-tahun melawan virus lama dan penyerangan Amerika Serikat dalam solidaritas dan kerja sama."Rouhani merujuk pada rencana Iran dan tindakan yang diambil terhadap coronavirus dan keberhasilan yang dicapai dalam bidang penelitian dan produksi untuk test kit dan barang-barang lain yang diperlukan dan kemampuan Iran di bidang rumah sakit dan peralatan dan fasilitas medis, dan menambahkan, "kami siap untuk berbagi pengalaman kami dalam perang melawan coronavirus dengan negara sahabat Venezuela. ”Dia memuji langkah yang diambil pada KTT OPEC Plus dan melanjutkan, "kita harus terus bekerja sama untuk mengurangi produksi dan mengembalikan harga ke keadaan seimbang."Menyatakan bahwa kerja sama antara kedua negara harus terus berlanjut dan bahwa para pejabat Iran dan Venezuela harus bekerja sama sehingga kedua pemerintah dapat saling membantu, ungkap Rouhani, "pengembangan kerja sama dan hubungan antara kedua negara tentu akan menguntungkan kedua negara besar tersebut, tambahnya, Iran dan Venezuela. "Sementara itu, Presiden Venezuela Nicolas Maduro juga menyatakan solidaritas dengan pemerintah Iran dan orang-orang yang memuji keberhasilan Iran dalam memerangi coronavirus, menambahkan, "Iran dan Venezuela selalu bersatu dalam perjuangan mereka melawan imperialisme.""Hari ini, semua negara di dunia berada dalam front bersama dalam memerangi virus corona," katanya, seraya menambahkan, "mengatasi virus ini adalah tugas yang sulit dan membutuhkan banyak upaya dan kerja sama."Maduro juga mengatakan bahwa negaranya ingin menggunakan pengalaman Iran dalam perang melawan coronavirus, dan menyerukan konferensi video menteri kesehatan kedua negara dalam hal ini.(IT/TGM)