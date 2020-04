Seorang Angkatan Laut AS Tewas Akibat Corona Di Kapal Induk Corodus Roosevelt

IslamTimes- “Kami tidak berperang. Pelaut tidak perlu mati. Jika kita tidak bertindak sekarang, kita gagal untuk merawat dengan baik aset kita yang paling tepercaya - yaitu pelaut kita, ”tulis Kapten Brett Crozier.

Seorang Angkatan Laut AS meninggal pada hari Senin setelah terjangkit virus corona, menandai kematian pertama seorang pelaut yang ditugaskan pada kapal induk Corodus Roosevelt.Akhir bulan lalu, kapten kapal induk, dalam sebuah surat, meminta kepemimpinan Angkatan Laut untuk langkah-langkah yang lebih kuat untuk menyelamatkan nyawa para pelautnya dan menghentikan penyebaran virus corona di atas kapal besar itu.“Kami tidak berperang. Pelaut tidak perlu mati. Jika kita tidak bertindak sekarang, kita gagal untuk merawat dengan baik aset kita yang paling tepercaya - yaitu pelaut kita, ”tulis Kapten Brett Crozier.Sejauh ini, sekitar 585 pelaut di atas kapal induk bertenaga nuklir itu dinyatakan positif mengidap virus corona. Sekitar 4.000 pelaut telah dipindahkan dari kapal induk ke fasilitas di Guam, di mana kapal telah merapat setelah jumlah kasus mulai meningkat.Surat oleh Crozier, yang diperoleh oleh sejumlah outlet berita, menggerakkan serangkaian peristiwa yang menyebabkan penembakan Crozier dan pengunduran diri minggu lalu dari penjabat Sekretaris Angkatan Laut Thomas Modly.Angkatan Laut minggu ini diperkirakan akan merilis hasil penyelidikan atas peristiwa-peristiwa seputar surat itu dan para pejabat belum mengesampingkan mengembalikan Crozier, yang dipandang sebagai pahlawan oleh awak kapal, sebagai kapten kapal induk.Pelaut itu, yang telah dirawat di unit perawatan intensif di Guam minggu lalu, meninggal karena komplikasi terkait coronavirus, kata Angkatan Laut dalam sebuah pernyataan.Ini menandai kematian pertama seorang pelaut di Angkatan Laut, yang sejauh ini memiliki hampir 900 pelaut yang dinyatakan positif terjangkit virus itu. Pelaut itu juga anggota layanan AS pertama yang meninggal karena virus.Seorang pejabat AS, berbicara dengan syarat anonim, mengatakan bahwa empat pelaut tambahan dari operator telah dibawa ke rumah sakit untuk dimonitor. Para pejabat mengatakan para pelaut dalam kondisi stabil.(IT/TGM)