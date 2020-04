Respons Trump Terhadap Pandemi Coronavirus Merusak Reputasi AS

IslamTimes- Tindakan internasional juga telah terhambat di Dewan Keamanan PBB oleh keberatan AS atas terminologi. Trump telah mengabaikan seruan bersemangat untuk membuat gugus tugas global atau koalisi coronavirus.

Tanggapan Presiden AS Donald Trump terhadap pandemi coronavirus, yang secara tajam dikutuk oleh para ahli AS karena sangat tidak memadai, merusak reputasi Amerika sebagai negara yang kompeten, menurut media Inggris.Ketidakmampuan dan ketidakjujuran Trump dalam mengelola pandemi COVID-19 telah membuat pengamat asing dan warga Amerika tidak percaya dan mungkin secara permanen menodai posisi AS di seluruh dunia, lapor The Guardian pada hari Minggu.“Perilaku yang tidak menentu, yang ditoleransi di masa lalu, sekarang dipandang sangat berbahaya. Sudah lama, setidaknya bagi banyak orang di Eropa, bahwa Trump tidak dapat dipercaya. Sekarang dia dipandang sebagai ancaman. Ini bukan hanya tentang kepemimpinan yang gagal. Ini tentang permusuhan terbuka, tindakan sembrono, "kata surat kabar itu.Tindakan internasional juga telah terhambat di Dewan Keamanan PBB oleh keberatan AS atas terminologi. Trump telah mengabaikan seruan bersemangat untuk membuat gugus tugas global atau koalisi coronavirus.Coronavirus baru, yang menyebabkan penyakit pernapasan yang dikenal sebagai COVID-19, diyakini telah muncul di kota Wuhan di Cina akhir tahun lalu.Bulan lalu, negara-negara Kelompok Tujuh (G7) gagal menyepakati pernyataan bersama tentang penanggulangan pandemi COVID-19 karena Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bersikeras menyebutnya "virus Wuhan".(IT/TGM)