Para Ahli: Membuka Kembali Ekonomi AS Bulan Depan Mungkin Tidak Realistis

Donald Trump. US President.jpg

IslamTimes - Gubernur dan pakar kesehatan terkemuka pada hari Minggu (11/4) menyatakan keraguan tentang tujuan Presiden Donald Trump untuk mulai membuka kembali ekonomi AS pada awal bulan depan, memperingatkan bahwa tindakan itu terlalu cepat dapat mengakibatkan memburuknya pandemi coronavirus.

"Saya khawatir, jika kita membuka terlalu dini dan kita belum cukup melakukan pemulihan kesehatan dan memecahkan bagian belakang virus ini, kita dapat menuangkan bensin ke api, bahkan secara tidak sengaja," kata Gubernur Phil Murphy dari New Jersey di program "State of the Union" CNN.Dia menekankan bahwa harus ada pemulihan perawatan kesehatan sebelum ada pemulihan ekonomi. "Itu harus datang dalam urutan itu," kata Murphy.New Jersey dan negara bagian New York telah menanggung korban terberat dari penyebaran virus corona, terhitung lebih dari setengah dari hampir 21.000 kematian di AS pada hari Minggu pagi.Gubernur dan pejabat lokal berada di garis depan upaya mitigasi, memaksakan isolasi dan perintah sosial yang jauh lebih ketat daripada pedoman federal.Mereka dan para pakar kesehatan memperingatkan bahwa tanpa pengujian yang lebih andal untuk kemungkinan kekebalan sebagai bagian dari upaya untuk membuka kembali ekonomi, bidang-bidang yang telah membuat kemajuan susah payah melawan penyakit ini dapat mengalami kemunduran yang mematikan.[IT/r]