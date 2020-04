Lavrov Memperingatkan Respon Politisasi Coronavirus dan Tindakan WHO

Sergei Lavrov, Russian Foreign Minister.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov telah memperingatkan negara-negara lain agar tidak mempolitisasi pandemi coronavirus dan tindakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) selama konferensi pers online. Menteri menambahkan data pada operasi WHO menunjukkan bahwa badan kesehatan global telah bertindak efisien dalam memerangi pandemi coronavirus yang mengoordinasikan respons global terhadap ancaman baru.

“Saya akan memperingatkan agar tidak mempolitisir masalah virus [pandemi] corona - sesuatu yang dapat dilihat tidak hanya berkaitan dengan WHO, tetapi juga berkaitan dengan tuduhan terhadap negara-negara tertentu. Saya akan menyarankan sekarang untuk fokus pada langkah-langkah tertentu untuk menghentikan pandemi, penyebarannya, dan meminimalkan kerusakan yang terjadi, pertama-tama dan terutama bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat,” kata Lavrov.Lebih lanjut Lavrov menyatakan bahwa banyak badan internasional, seperti G20, BRICS, Persemakmuran Negara-Negara Merdeka, dan Uni Ekonomi Eurasia, harus mengevaluasi kembali kegiatan mereka setelah pandemi coronavirus berakhir. Menteri secara terpisah mencatat bahwa Moskow akan meninjau permintaan AS untuk lebih banyak peralatan medis dan peralatan pelindung untuk memerangi pandemi dan menekankan bahwa topik ini dibahas dalam kontak telepon antara presiden Rusia dan Amerika.Rusia sebelumnya mengirim pesawat yang sarat dengan peralatan medis dan peralatan pelindung ke AS untuk membantunya memerangi wabah koronavirus. Bantuan itu datang ketika para pejabat AS dan media arus utama, bersama dengan beberapa sekutu Barat, menuduh Rusia dan China menyebarkan "berita palsu" tentang pandemi coronavirus - sesuatu yang ditolak keras oleh Moskow dan Beijing.Presiden AS Donald Trump juga menuduh WHO mengaburkan jumlah sebenarnya dari infeksi dan kematian akibat virus korona di China, sementara mengungkap sepenuhnya pandemi di negara lain.Presiden menyebut badan kesehatan global "berorientasi China" dan menarik steker pembayaran Amerika ke organisasi. WHO sendiri membantah salah melaporkan statistik China dan mengatakan mereka menyesali keputusan AS untuk menghentikan pendanaannya.Menteri luar negeri Rusia juga berbagi bahwa Moskow dan Washington berencana untuk melanjutkan pembicaraan mengenai stabilitas strategis dengan mencatat bahwa AS telah menunjukkan minat terhadap mereka.“[Menteri Luar Negeri AS] Mike Pompeo memanggil saya beberapa minggu yang lalu. Saya ingin membahas masalah ini dengannya melalui pembicaraan telepon dalam beberapa hari mendatang.[Pompeo] menyentuh masalah kontrol senjata dan stabilitas strategis secara umum [selama panggilannya]. Kami menyambut minat mitra Amerika kami dalam topik ini karena kami telah lama mendesak mereka untuk bekerja pada masalah ini secara lebih aktif ,” kata Lavrov.[IT/r]