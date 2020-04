Pesawat Tempur Irak Bunuh 23 Teroris ISIL di Kirkuk

Iraqi Warplanes.jpg

IslamTimes - Pesawat militer Irak membombardir sebuah tempat persembunyian kelompok teroris ISIL di selatan Kirkuk, berhasil membunuh 23 di antaranya, kata sumber keamanan.

Menurut sumber, 23 gerilyawan ISIL tewas pada hari Senin (13/4) setelah pesawat tempur Irak membom tempat persembunyian mereka di daerah Wadi al-Shay di Kirkuk setelah operasi pengintaian oleh militer negara Arab itu.Sebelumnya pada hari itu, serangan di distrik Molla Abdollah di Kirkuk selatan dipukul mundur oleh pasukan Irak.Selama bentrokan baru-baru ini di Kirkuk, seorang prajurit Irak tewas dan empat lainnya cedera, sumber tersebut menambahkan.ISIL telah mengintensifkan serangannya di Irak di tengah seruan Baghdad pada AS untuk menarik pasukannya dari negara Arab itu.Dalam pemungutan suara pada 5 Januari, parlemen Irak menyerukan diakhirinya kehadiran semua pasukan asing, termasuk Amerika.Pemungutan suara dilakukan dua hari setelah militer AS - bertindak atas perintah Presiden AS Donald Trump - meluncurkan serangan drone yang fatal pada komandan senior anti-teror Iran Letnan Jenderal Qasem Suleimani pada saat kedatangannya di ibukota Irak atas undangan pemerintah Baghdad.Serangan itu juga merenggut nyawa Abu Mahdi al-Muhandis, komandan kedua PMU Irak atau Hashd al-Shaabi, bersama dengan delapan orang Iran dan Irak lainnya.Washington telah mengancam sanksi jika pasukan AS diusir alih-alih mengindahkan seruan parlemen Irak untuk mengakhiri pendudukan negara itu.[IT/r]