Jenderal Iran: AS di Tingkat Kerentanan Tertinggi

Major General Yahya Rahim Safavi, Military Aide to the Iranian Leader.jpg

IslamTimes - Dilema strategis yang dihadapi AS di dunia dan kebijakan disfungsional Washington yang digabungkan dengan krisis coronavirus telah menempatkan AS pada tingkat kerentanan dan erosi tertinggi, kata seorang penasehat militer untuk Pemimpin Revolusi Islam di Iran, Imam Sayyid Ali Khamenei.

Dalam sambutannya pada pertemuan hari Selasa (14/4), Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi mengatakan AS telah memutuskan untuk mengintensifkan kebijakan perang psikologis dan virtual karena kondisinya yang semakin parah."Saat ini, AS berada pada tingkat kerentanan, kepasifan, dan erosi tertinggi," kata komandan senior Iran itu, seraya menambahkan bahwa kondisi seperti itu adalah hasil dari dilema strategis yang dihadapi AS di wilayah regional dan internasional serta kegagalannya di arena internasional dibandingkan dengan kekuatan lain setelah penyebaran virus corona.AS tidak hanya menghadapi masalah serius dengan pengelolaan krisis coronavirus di negaranya sendiri, tetapi juga menderita goncangan yang melumpuhkan di bidang militer dan dalam menerapkan kebijakan keamanan dan militer, kata komandan Iran itu, menurut badan AS Tasnim .Dia menyoroti kesia-siaan strategi AS untuk mendirikan pangkalan militer di Barat Daya dan Asia Timur, dengan mengatakan pangkalan-pangkalan tersebut berubah menjadi titik lemah dan ancaman bagi Amerika.Jumlah kematian akibat virus korona di AS telah melampaui 23.600 sementara jumlah kasus yang dikonfirmasi melampaui 587.000.[IT/r]