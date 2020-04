AS Melanjutkan Operasi di Wilayah Kaya Minyak Suriah ketika Coronavirus Terus Merebak

US-led forces in Syria's Deir Ezzor.jpeg

IslamTimes - Bahkan ketika coronavirus telah mempengaruhi sebagian besar dunia, termasuk militer beberapa negara, prajurit AS di Timur Tengah tampaknya melanjutkan operasi rutin mereka.

Penyiar TV Syria melaporkan, mengutip sumber-sumber lokal, bahwa sekelompok sedikitnya 35 kendaraan militer AS melakukan perjalanan dari provinsi Al Hasakah timur laut Suriah ke selatan - konon ke kota Al Shaddadah.Dia menambahkan bahwa pasukan AS akan menyelesaikan pembangunan pangkalan militer di sana.Sebelumnya, pada 6 April, konvoi serupa yang terdiri dari 35 truk yang membawa peralatan militer dilaporkan terlihat menyeberang ke provinsi Al Hasakah dari Irak, di mana AS secara bertahap mengurangi kehadiran militernya setelah terjadi perselisihan besar dengan pemerintah di Baghdad.Sementara tujuan pemindahan truk ke Al Shaddadah belum terungkap secara resmi, outlet media Suriah bersikeras bahwa pasukan Amerika tertarik untuk mengendalikan ladang minyak lokal. Usulan mereka sejalan dengan tuduhan yang dibuat oleh Presiden Suriah Bashar Assad, yang menyatakan kembali pada tahun 2019 bahwa AS telah mencuri minyak Suriah dan menjualnya ke Turki.Washington, pada gilirannya, tidak pernah menyangkal minatnya pada ladang minyak Suriah, dengan Presiden Trump menyebut langkah itu "menjaga minyak". AS juga tidak pernah menyangkal keterlibatan dalam penjualan minyak Suriah, meskipun tidak mengkonfirmasi secara langsung.[IT/r]