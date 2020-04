Jerman Mengecam Pembekuan Pembayaran WHO Trump

Heiko Maas, German Foreign Minister warned against “blaming others” for the coronavirus crisis.jpg

IslamTimes - Berlin mengecam keputusan AS untuk membekukan pembayaran kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada hari Rabu (15/4), ketika Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas memperingatkan agar “tidak menyalahkan orang lain” atas krisis coronavirus.

"Menyalahkan orang lain tidak akan membantu ... salah satu investasi terbaik adalah untuk memperkuat PBB, di atas semua yang dibiayai WHO ... dalam pengembangan dan distribusi tes dan vaksin," tulis Maas di Twitter, sehari setelah Presiden AS Donald Trump menuduh WHO "sangat salah mengelola" penyebaran coronavirus.Trump menuduh badan yang bermarkas di Jenewa itu menempatkan "kebenaran politis sebagai langkah penyelamat kehidupan".Langkah ini memicu kecaman di seluruh dunia, dan Maas bergabung dengan paduan suara pada hari Rabu, menekankan perlunya bagi negara-negara untuk "bekerja sama secara erat melawan COVID-19".Maas sebelumnya telah membidik reaksi pemerintah Trump terhadap krisis virus.Dalam sebuah wawancara dengan majalah Der Spiegel pekan lalu, dia mengatakan Amerika Serikat telah "mengecilkan virus untuk waktu yang sangat lama"."Benar-benar tidak ada perselisihan, bahkan di AS, bahwa banyak tindakan diambil terlambat," katanya kepada Spiegel.[IT/r]