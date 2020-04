Rusia: Trump Bertindak 'Egois' Menghentikan Pendanaan WHO

Sergei Ryabkov. Russian Deputy Foreign Minister.jpg

IslamTimes - Rusia mengecam pembekuan Presiden AS Donald Trump atas pendanaan untuk Organisasi Kesehatan Dunia sebagai tanggapan 'egois' terhadap pandemi global coronavirus.

"Kami melihat pengumuman kemarin Washington tentang pembekuan pendanaan WHO sebagai yang paling memprihatinkan," wakil menteri luar negeri Sergei Ryabkov mengatakan kepada kantor berita negara TASS."Ini adalah tanda pendekatan egois pemerintah AS terhadap apa yang terjadi di dunia akibat pandemi ini," tambahnya.Trump mengumumkan pada hari Selasa (14/4) bahwa Amerika Serikat akan menghentikan pembayaran ke badan PBB yang berjumlah $ 400 juta tahun lalu, menuduhnya "salah mengelola" pandemi tersebut.Ryabkov menambahkan bahwa "pukulan yang hebat bagi organisasi ini tepat ketika komunitas internasional melihat ke arahnya ... adalah langkah yang layak untuk dikutuk dan dicela."Diplomat, sementara itu, mengatakan Rusia mendesak AS untuk "menghentikan serangan lebih lanjut terhadap WHO dan mengambil langkah yang bertanggung jawab."Sebelumnya Rabu, juru bicara kementerian luar negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan bahwa langkah Trump menunjukkan bahwa prioritas utamanya adalah untuk menyebut dan mempermalukan yang "bersalah" dan menunjukkan superioritas moralnya sendiri.“Untuk politisi negeri ini, selalu ada orang yang bisa disalahkan. Dalam pandemi, itu adalah China dan WHO,” katanya kepada TASS.[IT/r]