FM Zarif Bereaksi Terhadap Keputusan Trump Untuk Menghentikan Dana WHO

Menanggapi keputusan Trump untuk menghentikan dana WHO, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan bahwa dunia sedang mempelajari intimidasi dan ancaman rezim AS.Dalam tweet hari Rabu, Zarif menulis, "Dunia sedang mempelajari apa yang telah dikenal & dialami Iran selama ini: bullying rezim AS yang mengancam, dan mengancam, bukan hanya kecanduan: tapi ancaman itu juga membunuh orang.""Seperti" tekanan maksimum "terhadap Iran, WHO yang melakukan penggundulan yang memalukan di tengah pandemi akan hidup dalam keburukan," tambahnya.Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan menghentikan pendanaan untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang dituduh presiden AS atas tuduhan salah kelola dan menutupi penyebaran virus corona baru (COVID-19).Menurut pembaruan situasi terbaru oleh WHO, jumlah kasus COVID-19 telah mencapai 2.017.943 secara global, dengan lebih dari 128.000 orang meninggal.(IT/TGM)