Pelosi Mengatakan Keputusan WHO Trump 'Ilegal', Bersumpah Akan Menantangnya

Nancy Pelosi- US House Speaker.jpg

IslamTimes - Ketua DPR AS Nancy Pelosi pada hari Rabu (15/4) menuduh Presiden Donald Trump secara ilegal memotong dana untuk Organisasi Kesehatan Dunia PBB (WHO) dan berjanji akan menentang tindakan ini.

"Presiden menghentikan pendanaan ke WHO karena memimpin perjuangan global melawan pandemi coronavirus tidak masuk akal," kata Pelosi dalam sebuah pernyataan."Keputusan ini berbahaya, ilegal dan akan ditantang dengan cepat."“Kita hanya bisa berhasil mengalahkan pandemi global ini melalui respons internasional yang terkoordinasi sehubungan dengan sains dan data,” lanjut Ketua DPR AS itu."Tapi sayangnya, seperti yang dia lakukan sejak Hari Pertama, Presiden mengabaikan ahli kesehatan global, mengabaikan ilmu pengetahuan dan merusak para pahlawan yang bertarung di garis depan, dengan risiko besar terhadap kehidupan dan mata pencaharian orang-orang Amerika dan orang-orang di seluruh dunia."Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada hari Selasa (14/4) bahwa dia telah menginstruksikan pemerintahannya untuk menghentikan pendanaan AS untuk WHO, yang dia tuduh "sangat salah mengatur dan menutupi" penyebaran virus corona baru.AS mendanai 15 persen dari anggaran tahunan WHO, dan merupakan kontributor terbesar badan tersebut.Banyak negara telah mengecam keputusan Trump sehubungan dengan pandemi COVID-19.Sebelumnya pada hari Rabu, Kamar Dagang AS mengatakan bahwa presiden mengkompromikan kepentingan AS dengan mengakhiri pendanaan Washington ke agensi.Pada saat yang sama, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) mengatakan mereka mengharapkan untuk terus bekerja sama dengan WHO untuk mengurangi pandemi coronavirus yang baru.[IT/r]