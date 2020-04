Zarif atas Tindakan Trump pada WHO: Dunia Mengetahui AS ‘Membunuh Orang’

Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif during interview with Euronews' Global Conversation.jpg

IslamTimes - Dunia mengetahui bahwa Amerika Serikat "membunuh orang", Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan pada hari Rabu (15/4) setelah Presiden Donald Trump menangguhkan pendanaan AS untuk Organisasi Kesehatan Dunia di tengah pandemi coronavirus.

Presiden AS pada hari Selasa (14/4) memerintahkan agar pembayaran sebesar $ 400 juta dihentikan sementara menunggu peninjauan peran WHO dalam dugaan “sangat salah kelola dan menutupi penyebaran virus korona”.Korban tewas akibat pandemi COVID-19 telah mencapai 125.000 di seluruh dunia, dengan lebih dari dua juta orang terinfeksi oleh penyakit ini sejak Desember.Zarif menyamakan pembekuan dana dengan kampanye "tekanan maksimum" Washington melawan Republik Islam."Penggundulan WHO yang memalukan di tengah pandemi akan hidup dalam bencana," tulis Zarif di akun Twitter-nya."Dunia sedang mengetahui apa yang telah dikenal & dialami Iran selama ini," katanya."Rejim AS yang mengintimidasi, mengancam & menyombongkan diri bukan hanya kecanduan: ia membunuh orang."Iran sendiri sedang memerangi wabah paling mematikan di Timur Tengah yang telah menewaskan 4.700 orang dan lebih dari 76.300 terinfeksi.Dia telah berulang kali meminta administrasi Trump untuk mengubah kebijakan sanksi, yang telah ditentang bahkan oleh beberapa sekutu AS, terutama sejak dilanda pandemi.[IT/r]