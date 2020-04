Speedboat Iran ‘Mengerumuni’ Kapal-kapal Angkatan Laut AS yang 'Berpatroli' di Teluk Persia

IRGC vessels approached American warships conducting “maritime security” operations in the Persian Gulf.jpg

IslamTimes - Angkatan Laut Amerika Serikat menuduh Korps Pengawal Revolusi Iran melakukan tindakan mengancam dan "tidak aman", dengan menyatakan bahwa kapal IRGC mendekati kapal perang Amerika yang melakukan operasi "keamanan maritim" di Teluk Persia.

Sebelas kapal Iran mengerumuni sejumlah kapal Amerika pada hari Rabu (15/4), Angkatan Laut AS mengatakan dalam sebuah pernyataan, menyebut manuver itu "melecehkan ... berbahaya dan provokatif." Armada Kelima AS, yang berbasis di Bahrain, kemudian menerbitkan rekaman pertemuan itu, memperlihatkan beberapa pesawat IRGC yang lebih kecil dalam jarak dekat dengan kapal AS."Kapal Angkatan Laut Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGCN) melakukan tindakan tidak aman dan tidak profesional terhadap kapal-kapal militer AS dengan melintasi busur dan buritan kapal dalam jarak dekat saat beroperasi di perairan internasional Teluk Arab Utara," kata Armada Kelima, mencatat bahwa kapal perang AS di sana hanya "melakukan operasi interoperabilitas bersama dalam mendukung keamanan maritim."Keenam kapal Angkatan Laut AS sedang melakukan "operasi integrasi" dengan pesawat Angkatan Darat di perairan internasional pada saat kejadian, kata militer, menambahkan bahwa pada satu titik, kapal Iran datang dalam jarak 10 yard dari US Coast Guard. Setelah sekitar satu jam, setelah beberapa peringatan melalui radio, ledakan dari klakson kapal dan penggunaan perangkat kebisingan akustik jarak jauh, kapal-kapal Iran pergi.Militer AS melakukan "patroli keamanan" rutin di Teluk Persia, dengan alasan kapal perang diperlukan untuk melindungi rute pengiriman dan untuk "menghalangi" apa yang disebut "perilaku memfitnah" Iran di wilayah tersebut. Tehran, bagaimanapun, melihat kehadiran yang terus berkembang sebagai provokatif dan mengancam, dan hanya sebagai cara bagi AS untuk menegakkan kampanye sanksi "tekanan maksimum", yang berupaya mengurangi ekspor minyak Iran menjadi nol.Ketika ketegangan dengan Republik Islam melonjak tahun lalu setelah serangkaian serangan misterius pada tanker minyak, Washington meningkatkan patroli dan mengawal misi di sekitar Selat Hormuz - bagian penting untuk pasokan minyak dunia yang terjepit di antara Iran dan Uni Emirat Arab - menekan beberapa sekutu Eropa untuk bergabung. Sejak musim panas lalu, postur militer AS di kawasan itu baru saja tumbuh, terus mengepung Iran dengan sejumlah tentara, pesawat, kapal Angkatan Laut, dan platform rudal.[IT/r]Video: https://www.rt.com/news/485935-us-navy-irgc-persian-gulf/