Teroris Suriah ‘Dilatih di Pangkalan AS untuk Sabotase dan Terorisme’ yang Mencoba Menyerah Disergap oleh Teroris yang Didukung AS

IslamTimes - Sebuah kelompok teroris yang didukung AS telah mencegat konvoi 'pembelot' yang berusaha meletakkan senjata mereka dan menyerah pada Damaskus. Para korban mengatakan kepada Angkatan Darat Suriah bahwa instruktur Amerika melatih mereka untuk sabotase dan terorisme.

Setelah menyerahkan diri kepada tentara Suriah, ke-27 gerilyawan mengatakan mereka telah dilatih dan menyediakan senjata di fasilitas Amerika, Laksamana Muda Oleg Zhuravlev, kepala Pusat Rekonsiliasi Suriah Kementerian Pertahanan Rusia, mengatakan dalam sebuah pengarahan pada hari Rabu (15/4).Instruktur Amerika melatih mereka untuk melakukan sabotase di infrastruktur minyak dan transportasi, serta untuk aksi teroris di wilayah yang dikuasai pemerintah Suriah.Para teroris mengatakan mereka memilih untuk menyerahkan diri awal pekan ini untuk kembali ke kehidupan yang damai, tetapi ketika mereka melakukan perjalanan di dekat daerah perbatasan selatan dekat al-Tanf - di mana militer AS menyimpan garnisun - mereka diserang oleh kelompok teroris lain yang didukung AS. "Tentara Komando Revolusioner" yang bergaya sendiri, atau Jaish Maghawir al-Thawra. Kelompok ini telah bekerja di bawah pasukan Amerika selama bertahun-tahun untuk mempertahankan kehadiran militer ilegal di Suriah selatan, kadang-kadang mencegah tentara Suriah dan sekutu milisi dari memajukan posisi Negara Islam, bahkan ketika bersumpah untuk melawan kelompok teror terkenal itu sendiri.Tidak lama setelah konflik Suriah meletus pada tahun 2011, Pentagon dan badan-badan intelijen AS mulai secara terbuka mendukung berbagai faksi bersenjata - termasuk milisi Islam radikal - membagikan miliaran dolar dalam bentuk senjata dan perlengkapan kepada semua kelompokl dengan harapan untuk menggulingkan Presiden Suriah Bashar Assad .Meskipun dukungan AS untuk apa yang disebut "pemberontak moderat" telah berkurang di bawah kepresidenan Donald Trump, ratusan tentara AS tetap dikerahkan di Suriah dalam pelanggaran hukum internasional, beberapa dari mereka - seperti di al-Tanf - masih tertanam bersama anti- Pejuang Assad.[IT/r]