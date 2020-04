Trump Mengancam Menunda Kongres AS untuk Membuat Janji Reses

Donald Trump .US President.jpg

IslamTimes - Presiden AS Donald Trump mengklaim pada hari Rabu (15/4) bahwa ada "upaya bersama" Demokrat di kongres "untuk membuat hidup lebih sulit" dengan menolak untuk menyetujui pencalonannya untuk beberapa jabatan yang kosong.

Senat berada dalam reses hingga 4 Mei, meskipun dimungkinkan untuk ditarik kembali jika perlu.Trump mencatat saat ini ada 129 calon "terjebak di Senat karena obstruksi partisan," termasuk direktur intelijen nasional, dua anggota dewan gubernur Federal Reserve dan beberapa wakil menteri dari berbagai departemen pemerintah AS."Senat harus memenuhi tugasnya dan memilih calon saya, atau harus secara resmi ditunda sehingga saya dapat membuat janji reses," katanya, meratapi pertemuan "pro forma" di mana tidak ada bisnis Senat yang benar-benar terjadi. "Kita harus melakukannya, dan kita harus melakukan apa pun yang harus kita lakukan.""Apakah itu Rusia, Rusia, Rusia, atau apakah itu pemalsuan impeachment ... selalu buang-buang waktu," katanya kepada wartawan di luar Gedung Putih."Jika DPR tidak akan menyetujui penundaan itu, saya akan menggunakan kewenangan konstitusional saya untuk menunda kedua kamar Kongres," kata Trump, menuduh anggota parlemen "melalaikan tugas" dan "penipuan" dengan "meninggalkan kota selama krisis." ”Dia kemudian mengatakan kepada seorang wartawan yang mencari klarifikasi bahwa "itu sangat sederhana: jika mereka tidak bertindak untuk menyetujui orang-orang ini ... kita akan melakukan sesuatu yang saya lebih suka tidak lakukan ... tetapi akan dilakukan.""Kami memiliki hak untuk melakukan apa pun yang kami inginkan," Trump kemudian berkata, "tapi kami tidak akan melakukan itu, dan saya tidak berpikir akan ada alasan untuk melakukan itu.""Jika mereka tidak menyetujuinya, kami akan menempuh rute ini," katanya kepada wartawan lain. "Kami membutuhkan orang-orang ini sebelumnya, tetapi sekarang kami benar-benar membutuhkan orang-orang ini."Artikel II, Bagian 3 dari Konstitusi AS memberikan presiden kekuatan untuk memanggil Kongres ke dalam sesi khusus dan juga untuk menunda kedua majelis Kongres jika mereka tidak dapat menyetujui waktu untuk melakukannya. Namun, seorang presiden tidak pernah menggunakan yang terakhir dari hak-hak ini.Pernyataan itu datang hanya beberapa hari setelah Trump mengklaim "otoritasnya total" sehubungan dengan pembukaan kembali negara-negara AS dari lockdown, karena gubernur AS membentuk rencana regional mereka sendiri untuk mengakhiri perjalanan dan sosialisasi pembatasan.Senator Republik dan Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell mengatakan dalam sebuah pernyataan Rabu malam bahwa dia telah berbicara dengan Trump tentang cara-cara untuk mengkonfirmasi calon presiden yang dianggap penting untuk memerangi pandemi COVID-19, tetapi itu akan membutuhkan persetujuan dari senator Demokrat Charles Schumer, yang memimpin minoritas Demokrat di kamar itu.[IT/r]