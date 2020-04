Zarif Kecam AS Yang Menhentikan Pendanaan WHO Di Tengah Pandemi Covid-19

IslamTimes- "Dunia sedang mempelajari apa yang telah diketahui & dialami Iran selama ini: bullying rezim AS yang mengancam, dan terus mengancam, bukan hanya kecanduan: namun langkah AS ini dapat membunuh orang," kata Zarif dalam sebuah posting di Twitter, Rabu.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif telah mengecam Amerika Serikat karena memutuskan untuk menghentikan pendanaan untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di tengah pandemi coronavirus, mengatakan bahwa dunia sekarang mungkin lebih menyadari pengalaman panjang Teheran dalam menanggung beban intimidasi Washington yang menewaskan warganya. ."Dunia sedang mempelajari apa yang telah diketahui & dialami Iran selama ini: bullying rezim AS yang mengancam, dan terus mengancam, bukan hanya kecanduan: namun langkah AS ini dapat membunuh orang," kata Zarif dalam sebuah posting di Twitter, Rabu.Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Selasa bahwa ia menghentikan pendanaan ke WHO saat tinjauan dilakukan.Trump mengatakan peninjauan itu akan mencakup "peran badan PBB dalam salah mengelola dan menutupi penyebaran virus korona."(IT/TGM)