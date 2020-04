Angkatan Laut AS Mengklaim 11 Kapal Iran Mendekati Kapal Militernya Di PG

IslamTimes- Komando pusat Angkatan Laut AS membuat tuduhan itu dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.

Angkatan Laut Amerika Serikat mengklaim bahwa 11 kapal Iran berulang kali mendekati kapal militernya dalam "pendekatan berbahaya dan melecehkan" di Teluk Persia.Komando pusat Angkatan Laut AS membuat tuduhan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.Ia menuduh bahwa "kapal Iran berulang kali melintasi busur dan buritan kapal AS pada jarak yang sangat dekat dan kecepatan tinggi," dan datang dalam jarak 10 meter dari pemotong Coast Guard AS, Maui.Teheran belum menanggapi tuduhan tersebut tetapi kapal-kapal Amerika dikenal karena berulang kali melanggar kedaulatan Iran.(IT/TGM)