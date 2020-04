Militan Membunuh 5, Melukai 4 Pekerja di luar Pangkalan Udara AS di Afghanistan

Afghan security forces at the US military air base in Bagram.JPG

IslamTimes - Lima warga Afghanistan tewas dan empat lainnya luka-luka dalam serangan terhadap kendaraan mereka di luar pangkalan udara Bagram di Afghanistan, markas besar AS di utara Kabul, media setempat melaporkan. Para penyerang tetap tidak diketahui.

Serangan itu terjadi pada Kamis (16/4) malam, sekitar pukul 10 malam waktu setempat, ketika sebuah kendaraan yang membawa pegawai setempat mendekati pangkalan. Penyerang menembaki kendaraan itu, kata seorang pejabat setempat kepada wartawan.Terletak di provinsi Parwan, Bagram adalah pangkalan AS terbesar di Afghanistan dan kantor pusat dari Operation Resolute Support.Belum ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu, meskipun beberapa laporan telah menimbulkan kecurigaan pada militan Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS) yang beroperasi di Afghanistan.Insiden itu terjadi ketika Washington telah mendorong pemerintah di Kabul untuk membebaskan tahanan Taliban, berdasarkan ketentuan perjanjian yang ditandatangani antara AS dan para militan pada 29 Februari. Perjanjian itu bertujuan untuk membuka jalan bagi penarikan AS dari Afghanistan setelah pekerjaan dan upaya gagal membangun bangsa hampir 20 tahun.Penarikan ini seharusnya menjadi proses bertahap, dengan AS terus mendukung pemerintah di Kabul menghadapi teroris dan militan seperti IS.Namun, mengutip kurangnya kemajuan dalam mengimplementasikan kesepakatan dan perpecahan antara Presiden Ashraf Ghani dan saingannya Abdullah Abdullah yang menunda pembentukan "pemerintah inklusif," AS menghentikan bantuan $ 1 miliar kepada pemerintah Afghanistan bulan lalu.[IT/r]