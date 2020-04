Zarif ke AS: Kapal AS di Teluk Persia 7.000 Mil dari AS

Iranian vessels encircling a US military ship in the Persian Gulf.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif telah mengecam kehadiran AS di Teluk Persia, mengingatkan Washington bahwa pasukannya "7.000 mil jauhnya dari perbatasannya" menyusul kegemparan AS karena berhadapan dengan kapal-kapal patroli Iran.

"Angkatan Laut AS tampaknya tidak dapat menemukan jalan di sekitar perairan kita ... Atau mungkin tidak tahu apa yang dilakukannya di halaman belakang kita, 7.000 mil dari rumah," kata Zarif dalam tweet yang awalnya diterbitkan pada 2018 dan dibagikan ulang pada Kamis (16/4)."Pengingat tahunan" komentar Zarif di bawah tweet asli.Pernyataan itu muncul sebagai tanggapan terhadap pernyataan Angkatan Laut AS yang diterbitkan pada hari Rabu (15/4) mengklaim bahwa 11 kapal Pengawal Revolusi Islam Iran telah mendekati enam kapal angkatan laut AS di Teluk Persia "dalam pendekatan berbahaya dan melecehkan".Pernyataan itu juga mengatakan insiden itu terjadi di "Teluk Arab utara", sebuah ekspresi yang secara historis cacat dan provokatif yang umumnya diadopsi oleh kelompok-kelompok anti-Iran alih-alih istilah "Teluk Persia".Perkembangan itu terjadi ketika kapal-kapal Iran, biasanya milik IRGC, umumnya berpatroli di Teluk Persia untuk memastikan keamanan pusat energi global yang vital.Ketegangan di jalur air strategis meningkat secara signifikan pada musim panas lalu setelah serangkaian ledakan misterius menargetkan sejumlah tanker minyak.AS, yang dengan cepat menyalahkan Iran atas insiden tersebut tanpa memberikan bukti konklusif bersama dengan negara-negara lain seperti Arab Saudi, sejak itu telah mengerahkan ribuan pasukan dan peralatan militer ke wilayah tersebut.[IT/r]