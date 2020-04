AS Akan Kerahkan Pasukan Khusus Untuk Melawan Coronavirus Di Washington

IslamTimes- Walikota Distrik Columbia Muriel Bowser pada hari Jumat memerintahkan perpanjangan satu bulan keadaan darurat atas pandemi COVID-19, karena kasus-kasus di wilayah tersebut tumbuh dengan cepat.

Pejabat pemerintah AS di Washington DC sedang mempersiapkan diri untuk melawan epidemi coronavirus di ibukota yang mirip dengan New York, yang berpotensi melumpuhkan pemerintah, menurut laporan media AS.Walikota Distrik Columbia Muriel Bowser pada hari Jumat memerintahkan perpanjangan satu bulan keadaan darurat atas pandemi COVID-19, karena kasus-kasus di wilayah tersebut tumbuh dengan cepat.Ada lebih dari 20.000 pasien dengan kasus yang dikonfirmasi dari coronavirus di ibukota dan negara-negara tetangga Virginia dan Maryland pada Kamis malam, sebuah angka yang dua kali lipat hanya dalam satu minggu, menurut The Washington Post.Satuan tugas militer rahasia yang bertugas mengamankan Washington diaktifkan pada 16 Maret untuk menangani krisis kesehatan masyarakat, kata Newsweek dalam sebuah laporan, Kamis (16/4/20).Dibuat pada tahun 2004, Satuan Tugas Gabungan Wilayah Ibu Kota Nasional (JTF-NCR) bertanggung jawab atas keamanan Washington dan kota-kota sekitarnya di Virginia dan Maryland."Tidak ada yang ingin berbicara tentang evakuasi, terutama ketika tidak ada tempat untuk pergi," kata seorang perwira senior militer yang tidak disebutkan namanya kepada Newsweek.(IT/TGM)