Mereka Yang Mengenal AS Seharusnya Tidak Kaget Dengan Penghentian Dana WHO

Seorang akademisi AS percaya bahwa keputusan Trump yang kontroversial untuk menghentikan dana Organisasi Kesehatan Dunia adalah kelanjutan dari unilateralisme rezim di arena internasional.Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan bahwa Washington akan berhenti mendanai WHO, dengan menuduh tubuh oraganisasi itu salah kelola dan menutupi penyebaran COVID-19 di seluruh dunia.Keputusan mendadak itu mendapat reaksi luas dari seluruh dunia di mana para pejabat dan aktivis menyuarakan keprihatinan atas penggundulan dana di tengah perang global melawan pandemi.Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Mehr News Agency, Profesor David Yagoubian mencatat bahwa langkah Trump "seharusnya tidak mengejutkan siapa pun yang telah mengikuti jalur unilateralisme dan pertempuran yang terus-menerus dilakukan oleh rezim Trump sejak awal jabatannya."(IT/TGM)