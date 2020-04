Laporan: AS Peringatkan Entitas Zionis dan NATO Akan Merebaknya Penyakit di China pada November

Israeli PM Benjamin Netanyahu and US President Donald Trump.jpeg

IslamTimes - Badan-badan intelijen AS memperingatkan entitas Zionis terhadap wabah koronavirus di China sudah pada bulan November, televisi Zionis Israel melaporkan Kamis (16/4).

Menurut berita Channel 12, komunitas intelijen AS menjadi sadar akan penyakit yang muncul di Wuhan pada minggu kedua bulan itu dan menyusun dokumen rahasia.Informasi tentang wabah penyakit tidak ada dalam domain publik pada tahap itu - dan diduga hanya diketahui oleh pemerintah China.Intelijen AS dilaporkan memberi tahu administrasi Trump, "yang tidak menganggapnya menarik," tetapi laporan itu mengatakan Amerika juga memutuskan untuk memperbarui dua sekutu dengan dokumen rahasia: NATO dan Zionis 'Israel', khususnya tentara pendudukan.Jaringan itu mengatakan para pejabat militer Zionis Israel kemudian pada November membahas kemungkinan penyebaran virus ke wilayah tersebut dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi entitas Zionis dan negara-negara lain di kawasan itu.Intelejen itu juga mencapai pembuat keputusan Zionis Israel dan Kementerian Kesehatan, di mana "tidak melakukan apa pun," menurut laporan itu, yang dikutip oleh Times of Israel.Pekan lalu, ABC News melaporkan bahwa para pejabat intelijen AS memperingatkan tentang virus corona dalam sebuah laporan yang disiapkan pada bulan Desember oleh Pusat Intelijen Medis Medis militer Amerika.Tidak jelas apakah itu adalah laporan yang sama yang dikatakan telah dibagikan pada entitas Zionis.[IT/r]