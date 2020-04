AS Diam-diam Menarik Semua Pesawat Pembom Dari Guam, Tidak Ada Pengganti dalam Penglihatan

US soldiers board a military plane as they leave Afghanistan, at the US base in Bagram north of Kabul.jpg

IslamTimes - Angkatan Udara AS diam-diam mengakhiri pengerahan bomber yang sudah 16 tahun ke pulau Pasifik Pasifik Barat. Ketika lima pembom B-52 Stratofortress kembali ke AS pada hari Kamis (16/4), tidak ada pesawat yang datang untuk menggantikan mereka. Pentagon tidak memberikan penjelasan.

Sejak 2004, Pentagon telah melakukan apa yang disebutnya misi Continuous Bomber Presence (CBP), di mana dia meletakkan pesawat pembom strategis di pulau Laut Filipina. Namun, untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, tidak ada pembom AS di Guam.Pelacak pesawat online AircraftSpots melaporkan keberangkatan lima pembom Stratofortress B-52H dari Pangkalan Angkatan Udara Andersen pada hari Kamis, tetapi menurut The War Zone, The Drive, belum ada pesawat yang datang untuk menggantikan mereka. Bersama B-52, Angkatan Udara sebelumnya menempatkan bomber B-1B Lancers dan B-2 Spirit, yang terakhir mampu membawa senjata nuklir, seperti halnya B-52.Insiden ini semakin luar biasa karena jet besar berpartisipasi dalam kekuatan "gajah berjalan" awal pekan ini - meskipun tanpa lepas landas satu-per-satu yang cepat.Mayor Angkatan Udara AS Kate Atanasoff, juru bicara Komando Strategi AS (STRATCOM), mengatakan kepada The War Zone bahwa pengebom AS akan terus "beroperasi di kawasan Indo-Pasifik dari beberapa lokasi di luar negeri ... pada waktu dan tempo yang kami pilih."[IT/r]