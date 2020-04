Militan yang Didukung AS Melarikan Diri dari Pangkalan al-Tanf, Mempengaruhi Tentara Suriah

Fighters from Maghawir Al-Thawra (MaT) near al-Tanf in southern Syria.jpg

IslamTimes - Anggota kelompok militan yang didukung AS yang tersisa di Suriah telah melarikan diri dari pangkalan militer Amerika yang diduduki ke wilayah yang dikuasai pemerintah, membelot ke tentara Damaskus yang hampir memenangkan perang melawan teroris Takfiri.

Sumber itu mengatakan elemen Maghawir al-Thawra mulai membelot dari pangkalan al-Tanf di provinsi Homs Suriah pekan ini, mengambil senjata dan kendaraan AS saat menuju ke kota Palmyra di provinsi yang sama.Dalam sebuah video yang dimaksudkan untuk menunjukkan pembelotan, konvoi pembelot bisa terlihat menuju ke daerah yang dikontrol oleh tentara Suriah. Itu juga menunjukkan senapan mesin militer AS, serta senjata lain di atas kendaraan para pembelot.Sumber militer Barat yang mengetahui operasi di Suriah mengkonfirmasi bahwa kendaraan itu tampaknya membawa peralatan AS.Awal bulan ini, sejumlah kecil gerilyawan Maghawir juga membelot ke pemerintah Suriah dengan senjata mereka, sebuah sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan kepada outlet media The Defense Post.AS melatih militan anti-Damaskus di pangkalan al-Tanf, yang terletak di dekat perbatasan Suriah dengan Irak dan Yordania.Washington secara sepihak mendeklarasikan "zona de-konflik" sepanjang 55 kilometer di sekitar fasilitas itu, dan sering mengancam akan menargetkan pasukan Suriah di daerah itu.Pusat Rekonsiliasi Rusia untuk Suriah mengkonfirmasi bahwa lebih dari dua lusin militan, yang telah menerima pelatihan AS di pangkalan al-Tanf, telah menyerahkan diri kepada tentara Suriah.“Dua puluh tujuh orang akhirnya berhasil keluar dari pertempuran. Sekarang mereka di bawah pengawal pasukan pemerintah Suriah di Palmyra," kata Oleg Zhuravlev, kepala pusat Rusia.Para militan mengungkapkan bahwa mereka telah “dilatih oleh instruktur AS untuk melakukan tindakan sabotase di fasilitas infrastruktur minyak dan gas dan transportasi, serta untuk mengatur serangan teror terhadap wilayah yang dikuasai pasukan pemerintah Suriah,” tambahnya.Zhuravlev lebih lanjut mencatat bahwa para militan ditahan di Palmyra oleh pasukan pemerintah Suriah dan bahwa mereka menyerahkan lusinan senjata api yang dipasok AS, termasuk peluncur granat dan senapan mesin berat.Militer AS telah mencoba mengubah nama para pembelot sebagai penyelundup obat bius, mengklaim bahwa mereka melarikan diri dari pangkalan al-Tanf karena Washington tidak membiarkan mereka lolos dengan penyelundupan di perbatasan Yordania.Maghawir al-Thawra mengklaim bahwa kelompok militan mengizinkan Samir Ghannam al-Khidr, salah satu pembelot, untuk pergi dengan keluarganya karena tidak ingin terlibat dalam konflik dengannya."Dia pergi karena dia tidak bisa menyelundupkan narkoba di daerah ini karena Maghawir al-Thawra berupaya memasukkan obat terlarang," tweeted itu.Kepentingan AS dipertaruhkan di Suriah, di mana perang berakhir dengan tentara menguasai sebagian besar wilayah yang pernah hilang oleh elemen Takfiri yang didukung asing.[IT/r]